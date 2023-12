Đukanović: EPCG neće povećavati cijenu struje na dio koji se odnosi na nju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Elektroprivreda (EPCG) neće povećavati cijenu električne energije na dio koji se odnosi na nju, saopštio je predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović.

On je u Bojama jutra na TV Vijesti kazao da građani moraju da znaju da račun za električnu energiju ima više stavki odnosno komponenti koje utiču na račun.

“Jedna od tih komponenti su troškovi Crnogorskog elektrodistributivnog sistema (CEDIS), Crnogorskog elektroprenosnog sistem (CGES), Crnogorskog operatora tržista električne energije (COTE), to je plaćanje povlašćenim proizvođačima. Mi ćemo uraditi maksimalno što je moguće da povećanje koje je neminovno od strane CEDIS-a učinimo što bezbolnijim i da građani to što manje osjete”, kazao je Đukanović.

On je dodao da su za sjutra zakazali razgovor u Ministarstvu energetike i rudarstva sa minstrom Sašom Mujovićem.

“Postoji nepodijeljeno mišljenje da nađemo dobar model. Taj model otprilike već imamo ali mislim da još nije vrijeme dok ga potpuno ne usaglasimo da najveći broj potrošača iz kategorije domaćinstva ne osjeti to povećanje”, rekao je Đukanović.

Na pitanje koliko će račun za struju biti uvećan kada se EPCG odrekne svog dijela, Đukanović je odgovorio da je to 5,63 odsto, a da sada traže model da i to uvećanje ne osjeti najveći broj potrošača.

On je rekao da će odluka biti donijeta u narednih desetak dana.

