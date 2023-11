Drašković: Povećanje plata nije jednostavan proces

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izvršni direktor Aerodroma Crne Gore (ACG), Vladan Drašković, saopštio je da povećanje zarada zaposlenima nije jednostavan proces.

Zaposleni u toj kompaniji održali su danas jednosatni štrajk upozorenja ispred terminala aerodroma u Podgorici i Tivtu.

Drašković je kazao da je transparentnost generalno dobra stvar.

“Smatramo da je naša obaveza da kroz dijalog nađemo rješenje koje je održivo”, kazao je Drašković novinarima ispred podgoričkog aerodroma, prenosi portal Vijesti.

On je dodao da je pitanje kako tačno uvećati zarade zaposlenima, te da to nije jednostavan proces.

Drašković je kazao da imaju neujednačenu sudsku praksu, te da pri povećanju plata treba umanjiti rizik po samu kompaniju.

Upitan o prijetnjama o kojima je dio okupljenih radnika govorio na mirnom okupljanju, koje su navodno upućene radnicima od menadžmenta, Drašković je odgovorio da prijetnji nije bilo.

