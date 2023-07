Dogovoreno formiranje međuvladine komisije za ekonomiju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Azerbejdžan formiraće međuvladinu komisiju za ekonomiju, dogovoreno je na sastanku premijera Dritana Abazović i njegovog azerbejdžanskog kolege Alija Asadova.

Kako je saopšteno iz kabineta premijera, Asadov je Abazoviću, koji boravi u posjeti Bakuu, čestitao Dan državnosti Crne Gore, 13. jul.

Navodi se da je na sastanku konstatovano da dvije države u prethodnih nekoliko godina imaju intenzivan politički dijalog i da u narednom periodu treba da ga prati još snažnija saradnja u oblasti ekonomije, turizma i energetike, ali i zbližavanje dvije biznis zajednice.

“Abazović i Asadov su tokom sastanka dogovorili formiranje međuvladine komisije za ekonomiju koja će uskoro početi da radi, a koju će činiti predstavnici vlada Crne Gore i Azerbejdžana”, kaže se u saopštenju.

Abazović je, kako se navodi, iskazao zadovoljstvo jer je najveća strana azerbejdžanska investicija izvan energetike upravo u Crnoj Gori.

On je i dodao da treba razmisliti o drugim sličnim projektima koji bi se mogli realizovati u Crnoj Gori.

“Pozdravljeno je uvećanje broja letova na sedmičnom nivou i ukazano na potrebu uvođenja direktnih avio linija koja bi dodatno zbližila dvije prijateljske države”, kaže se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS