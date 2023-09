Dodijeljena Zelena nagrada CBCG za ovu godinu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zelena nagrada Centralne banke (CBCG) za ovu godinu, za najbolji akademski rad iz oblasti uticaja klimatskih promjena na finansijski sistem, dodijeljena je danas, povodom Dana ekološke države Crne Gore.

Komisija za dodjelu nagrada, koju čine predstavnici CBCG, odlučila je da nagradu u iznosu od dvije hiljade EUR, ravnopravno podijele Ivana Vojinović za rad Interakcija finansijskog sistema i klimatskih promjena – put ka klimatskoj otpornosti u 21. vijeku i Martin M. Bojaj za rad Predviđanje makroekonomskih efekata klimatskih promjena na finansijski sistem Crne Gore.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, je u svom obraćanju istakao pokretačku misiju i kontinuiranu posvećenost vrhovne monetarne institucije projektima održivog razvoja i ekonomije, kako kroz stimulaciju naučnog rada i istraživanja, tako i kroz druge društveno-odgovorne aktivnosti.

„Zelena nagrada CBCG predstavlja podsticaj ozelenjavanju naše ekonomije. Mi smo dužni da u saradnji sa bankama, koje su dominantni dio finansijskog sistema, prvenstveno podržavamo projekte koji sadrže takozvane zelene komponente, odnosno projekte koji uključuju elemente zaštite životne sredine i smanjenja uticaja klimatskih promjena“, kazao je Žugić.

On je dodao da će se CBCG dodatno angažovati i na uključivanju što širih segmenata privrede i društva u projektima ekološke održivosti i razvoja.

Zelena nagrada CBCG je novi društveno-odgovorni projekat CBCG, pokrenut sa ciljem afirmacije odgovornog odnosa prema izazovima klimatskih promjena i stimulisanja naučne misli u ovoj oblasti.

