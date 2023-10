Dobra saradnja privrede i carine vitalna za ekonomski razvoj

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Privredni sektor, kao partner carinskoj službi, može dati doprinos u ispunjavanju propisanih standarda i primjene najbolje prakse razvijenih zemalja, saopšteno je iz Privredne komore (PKCG).

Generalni sekretar Svjetske carinske organizacije, Kunio Mykuria, posjetio je PKCG i razgovarao sa predsjednicom te privredne asocijacije, Ninom Drakić.

Iz PKCG je saopšteno da je posjeta Mykuria Crnoj Gori organizovana kako bi se bliže upoznao sa nivoom tehničke, organizacione i kadrovske opremljenosti Uprave prihoda i carina (UPC) i spremnošću za implementaciju SCO standarda i uputstava, te razmotrio mogućnosti bliže saradnje u okviru novih carinskih tema.

„Jedan od ciljeva posjete je i dijalog sa privrednim okruženjem, sa fokusom na dalji razvoj i unapređivanje rada i saradnje Uprave sa privrednim sektorom koji, kao partner carinskoj službi, može dati doprinos u ispunjavanju propisanih standarda i primjene najbolje prakse carinskih službi razvijenih zemalja”, navodi se u saopštenju.

Drakić je upoznala Mykuria sa organizacijom i aktivnostima krovne asocijacije crnogorske privrede kojima, između ostalog, značajno doprinosi kontinuirana saradnja sa državnim organima i institucijama, među kojima istaknuto mjesto ima UPC.

Ona se realizuje putem učešća u radu Odbora udruženja špeditera, organizacijom seminara i raznih edukacija, kao i kroz neposrednu saradnju prilikom traženja rješenja za unapređivanje poslovnog ambijenta.

Drakić je konstatovala da je UPC posljednjih godina unaprijedila rad u smislu transparentnosti, efikasnosti, sistema analize rizika, naknadne kontrole, iako su pojedina pitanja i dalje otvorena, ili se rješavaju sporo, uglavnom zbog nedostatka finansijskih resursa ili tehničkih kapaciteta.

„U oblasti elektronskih servisa i elektronske komunikacije sa privrednim subjektima, napravljen je iskorak u odnosu na druge državne organe. Jedan od najvećih izazova u ovom sektoru privrede biće upotreba novog migriranog carinskog informacionog sistema, koji počinje sa upotrebom ovih dana“, rekla je Drakić.

Prema njenim riječima, od posebnog je značaja početak implementacije novog kompjuterizovanog tranzitnog sistema (NCTS) koja se očekuje do kraja ove godine, koji će doprinijeti ostvarenju cilja – bespapirnim carinskim postupcima i ispunjavanju EU konvencija koje regulišu ovu oblast.

Drakić je istakla značaj i prednosti digitalizacije za privredu i olakšavanje procedura u skladu sa svjetskim trendovima, kao i doprinos PKCG spremnosti privrede da implementira navedena rješenja Uprave prihoda i carina.

„Smatramo jako važnim kvalitetnu saradnju sa UPC koju baštinimo na međusobnom povjerenju. U nama imate partnera za sve edukativne i druge aktivnosti koje će unaprijediti poslovanje crnogorskih kompanija i našu privredu učiniti spremnom za sve buduće procese“, poručila je Drakić.

Mykuria je kazao da je posjetio Crnu Goru kako bi podržao rad UPC, te čuo kako privreda može podržati aktivnosti carine koja je dio infrastrukture ekonomskog razvoja države.

„Carina je od vitalnog značaja za unapređenje poslovnog ambijenta i veoma je bitno da je njen rad usklađen sa međunarodnim standardima. Naša misija je da promovišemo saradnju između carina, agencija i poslovne zajednice te omogućimo unapređenje kapaciteta naših članica“, rekao je Mykuria.

On je naveo da ga raduje što UPC napreduje u modernizaciji poslovanja koristeći benefite digitalizacije, posebno apostrofirajući važnost obuka i edukacije u tom procesu.

„NCTS će biti povezan naredne sedmice i ključno je obezbijediti da ta tranzicija protekne glatko. Ova zemlja je na pravom putu da implementira informacioni sistem i vrlo važan korak je uključiti biznis zajednicu u ove procese“, kazao je Mykuria, dodajući da je veoma bitno ojačati kapacitete UPC.

Sagovornici su poručili da je za nesmetani razvoj i unapređenje procesa neophodna i politička stabilnost.

