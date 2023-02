Direktor Energetske zajednice krajem aprila u Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Direktor Sekretarijata Energetske zajednice, Artur Lorkowski, posjetiće krajem aprila Crnu Goru, kako bi učestvovao na Western Balkans ESG Samitu, koji će se od 26. do 28. aprila održati u Porto Montenegru.

“Zadovoljstvo nam je da Lorkowskog najavimo kao govornika na plenarnoj sjednici na Western Balkans ESG Samitu, koji će biti otvoren diskusijom na visokom nivou o imperativu tranzicije ka obnovljivim izvorima energije, izazovima energetske krize i potencijalu Zelene agende za Zapadni Balkan, gdje je Energetska zajednica jedan od ključnih aktera”, poručili su predstavnici Sustineri Partnersa, koji stoje iza razvoja centralnog događaja o ESG standardima i pravednoj energetskoj tranziciji u regionu.

Lorkowski je iskusan diplomata sa bogatim iskustvom u rukovođenju procesima u oblasti energetske sigurnosti i klimatskih promjena. Njegov rad u Sekretarijatu Energetske zajednice fokusiran je na proširenje unutrašnjeg energetskog tržišta, te osiguranje pristupačne i čiste energije stanovništvu Jugoistočne Evrope i regije Crnog mora.

“Lorkowski je poznat po zalaganju za integraciju energetskih tržišta u regiji Zapadnog Balkana. Uz pomoć bliske suradnje sa svim relevantnim partnerima, uključujući vladine agencije, energetske kompanije, nevladine organizacije i civilno društvo, Lorkowski nastoji da osigura uspješno sprovođenje reformi u energetskom sektoru i podsticanja održivog razvoja u cijeloj regiji”, dodaje se u najavi organizatori samita.

Lorkowski bi trebalo da se sastane sa liderima u energetskom sektoru regiona, te pošalje ključne poruke o pravcima energetske tranzicije za Zapadni Balkan.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS