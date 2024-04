Deficit u prva dva mjeseca 18,5 miliona

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U prva dva mjeseca ove godine je, imajući u vidu realizaciju prihoda i rashoda, ostvaren budžetski deficit u iznosu od 18,5 miliona EUR, odnosno 0,3 odsto bruto domaćeg proizvoda, pokazuju podaci Ministarstva finansija.

U februaru je ostvaren deficit potrošnje od 34,3 miliona EUR, odnosno 0,5 odsto BDP-a.

U najnovijem izvještaju Ministarstva o izvršenju budžeta, navodi se da su prihodi budžeta za prva dva mjeseca iznosili 333,9 miliona EUR ili 4,7 odsto procijenjenog BDP-a.

„U odnosu na planirane, ostvareni prihodi veći su 27 miliona ili 8,8 odsto i 23,9 miliona ili 7,7 odstou odnosu na prva dva mjeseca prošle godine“, precizira se u izvještaju.

Ukoliko se iz ukupnih prihoda u prošloj i ovoj godini isključe prihodi jednokratnog karaktera, ukupni prihodi za prva dva ovogodišnja mjeseca veći su 59,8 miliona EUR ili 22 odsto.

„U posmatranom periodu, i pored značajne naplate prihoda jednokratnog karaktera u prošloj godini, prihodi za period januar-februar ove godine ostvarili su snažan rast u odnosu na pomenuti period“, rekli su iz Ministarstva.

U prva dva mjeseca prošle godine ostvarena naplata prihoda jednokratnog karaktera iznosila je oko 42 miliona EUR. Za prva dva ovogodišnja mjeseca, prihodi jednokratnog karaktera iznosili su 5,8 miliona EUR.

„U smislu navedenog, prihodi za period januar-februar ove godine ostvarili su snažan rast u odnosu koji je dominantno rezultat dobre naplate kategorija koje su pokazatelj rasta potrošnje, zaposlenosti, ekonomske aktivnosti, smanjenja sive ekonomije i slično“, objasnili su iz Ministarstva.

Zaključno sa februarom, naplaćeno je ukupno 173,6 miliona EUR prihoda od poreza na dodatu vrijednost (PDV), što je u odnosu na plan veće 13,1 milion ili 8,1 odsto, kao i 32,7 miliona ili 23,2 odsto u odnosu na uporedni period prošle godine.

„Rast prihoda od PDV-a dominantno je rezultat rasta potrošnje, što je jednim dijelom rezultat povećanja minimalne penzije“, navodi se u izvještaju.

Kategorija prihoda od akciza, u navedenom periodu, naplaćena je u iznosu od 44,9 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 1,5 miliona ili 3,5 odsto, odnosno 9,2 miliona ili 25,9 odsto u odnosu na isti period prethodne godine.

„Rast akciza u odnosu na prethodnu godinu prevashodno je rezultat rasta prometa cigareta, ubrzanja akciznog kalendara, kao i činjenice da je u prva dva mjeseca prošle godine i dalje bila na snazi primjena Odluke o umanjenju iznosa akcize na promet bezolovnog benzina i gasnih ulja“, dodali su iz Ministarstva.

Prihodi od doprinosa i poreza na dohodak fizičkih lica naplaćeni su u ukupnom iznosu od 64,8 miliona EUR, što je u odnosu na plan veće 6,4 miliona ili 9,7 odsto, kao i 10,4 miliona ili 16,6 odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period.

Kategorija ostalih prihoda u odnosu na prethodnu godinu manja je 23,6 miliona EUR ili 64,3 odsto, prvenstveno kao rezultat prenosa sredstava po osnovu implementacije projekta Ekonomskog državljanstva, koji je evidentiran u posmatranom periodu prošle godine u iznosu od 33 miliona, dok je po istom osnovu u ovoj godini ukupan prenos sredstava iznosio 3,1 milion.

Prihodi budžeta su u februaru iznosili 180,2 miliona EUR, što je u odnosu na isti mjesec prošle godine veće 37,8 miliona ili 26,5 odsto. U poređenju sa planom za februar, prihodi su iznad plana 22,1 milion ili 13,9 odsto.

U izvještaju se navodi da su izdaci budžeta za prva dva mjeseca ove godine iznosili 352,4 miliona EUR, ili pet odsto procijenjenog BDP-a i u odnosu na planirane manji su 65,2 miliona EUR ili 15,6 odsto. U odnosu na posmatrani period prošle godine, izdaci su veći 66,8 miliona, odnosno 23,4 odsto.

„Rast izdataka u najvećoj mjeri uslovljen je rastom izdvajanja za isplatu prava iz oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja, primarno usljed povećanja minimalne penzije kao i rasta izdvajanja za bruto zarade“, navodi se u dokumentu.

Kapitalni budžet realizovan je u iznosu od 10,7 miliona EUR, što predstavlja 69 odsto plana i čija realizacija je očekivano da bude intenzivirana u narednom periodu, nakon finalizacije tenderskih postupaka za izvođenje radova pojedinih kapitalnih projekata.

Izdaci budžeta u februaru iznosili su 214,5 miliona EUR, što je u odnosu na planirane manje 18,1 milion ili 7,8 odsto, dok su u odnosu na isti prošlogodišnji mjesec veći 43,9 miliona ili 25,8 odsto.

