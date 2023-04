Damjanović: Procjene o praznoj kasi u junu ne stoje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Aleksandar Damjanović, saopštio je da procjene da će u junu biti prazna državna kasa ne stoje, te da se redovna isplata plata i penzija ne dovodi u pitanje.

On je u emisiji Dobro jutro Crna Goro na TVCG saopštio da su prihodi u ovoj godini 200 miliona veći u odnosu na prošlu i da je u državnoj kasi 250 miliona koji su raspoloživi u svakom trenutku.

Damjanović je naglasio da će Vlada pokušati da se zaduži upola manje od dozvoljenog limita za ovu godinu.

Prema njegovim riječima, ekonomska perspektiva Crne Gore je dobra, prenosi portal RTCG.

“Poboljšana je procjena rasta crnogorske ekonomije sa 2,5 na 3,2 odsto od Međunarodnog monetarnog fonda (MMF). Imam najsvježije podatke za period od januara. U odnosu na prošlu godinu prihodi su 704 miliona EUR ostvarenje budžeta, a u prošloj godini, kada je neko drugi bio ministar, prihodi su bili 503 miliona. Dakle 200 miliona više, ili 40 odsto, u istom periodu u odnosu na prošlu godinu”, precizirao je Damjanović.

On je istakao i da je u državnoj kasi 250 miliona, koji su raspoloživi u svakom trenutku.

“Sve obaveze Crna Gora izmiruje besprekorno, uključujući i povećanje zarada u sektoru D za više od 20 odsto”, kazao je Damjanović.

On je dodao da nema želju da se hvali rezultatima “niti da kao papagaj iskače po Twitteru i po mrežama i da govori o tim stvarima”.

“Ovaj posao se radi odgovorno i ozbiljno. Bez obzira kakvi su rezultati, nema razloga za stvaranje euforije”, poručio je Damjanović.

On je podsjetio da se za godinu njegovog mandata Crna Gora na međunarodnom tržištu zadužila svega 100 miliona, a na domaćem nekih 65 miliona, što je tri puta manje za isti period za koji je, kako je rekao, neki drugi ministar zadužio državu.

Komentarišući izjavu bivšeg državnog sekretara Branka Krvavca da će u junu kasa biti prazna, Damjanović je poručio da Krvavac takvim izjavama gubi kredibilitet.

“U ovom trenutku, u periodu januar-mart, Crna Gora ima suficit od jedan odsto ili nekih 65 miliona EUR. Dio ovog suficita ima uporište u negdje slabojoj realizaciji planiranih projekata. Sama po sebi činjenica da Crna Gora u prvom kvartalu ima rast od jedan odsto dovoljno govori o tome ko kako vodi državu. Sa jeftinim podmetanjima niko neće profitirati”, rekao je Damjanović.

On je dodao i da se redovnost penzija i plata ne dovode u pitanje.

“Zahvaljujući ovakvim ciframa i našim naporima da obezbijedimo do kraja godine realno finansiranje budžeta koje ima utemeljenje u privrednom rastu, uz mogućnost dodatne akumulacije, izmirićemo sve planirane obaveze. Podsjetiću, parlament je kroz odluku o zaduženju omogućio da se Crna Gora zaduži 600 miliona EUR. Od tih 600 miliona za ovu godinu koje je parlament dozvolio, mi smo se za četiri mjeseca zadužili svega jednu šestinu. Pokušaćemo da taj limit duga svedemo na pola. To će zavisiti do turističke sezone i drugih faktora”, objasnio je Damjanović.

