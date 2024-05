Radović sjutra na sastanku u Briselu

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guvernerka Centralne banke (CBCG), Irena Radović, učestvovaće sjutra u Briselu na Ekonomskom i finansijskom dijalogu između Evropske unije i zemalja kandidata i potencijalnih kandidata.

Iz CBCG je saopšteno da će na sastanku biti riječi o ekonomskoj situaciji i aktuelnim izazovima u zemljama kandidatima i potencijalnim kandidatima, kao i o preporukama Evropske komisije za vođenje ekonomskih politika u tim državama.

Sastanak će biti organizovan pod okriljem evropskog komesara za ekonomiju, Paola Đentilonija, a njime će predsjedavati Vinsent Van Peteghem, potpredsjednik Vlade i ministar finansija Belgije, koja trenutno predsjedava EU, kao i visoki zvaničnici Mađarske i Poljske, koje će u narednom periodu preuzeti predsjedavanje Savjetom EU.

Radović će se, tokom posjete Briselu, sastati i sa predsjednikom Evropskog savjeta za plaćanja, Havijerom Santamarijom, na temu predstojećih aktivnosti u vezi sa proširenjem geografskog područja SEPA na Crnu Goru.

„Na tu temu će biti obavljeni i dodatni sastanci Radović u Evropskoj komisiji“, rekli su iz CBCG.

