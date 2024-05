Konatar: Održavanje kontrolnih saslušanja na predlog opozicije da bude obavezno

Podgorica, (MINA) – Građanski pokret (GP) URA predložiće izmjene Poslovnika Skupštine kojima će biti jasno definisana obaveza parlamenta za održavanje kontrolnih saslušanja na predlog opozicije, najavio je šef poslaničkog kluba te stranke Miloš Konatar.

On je kazao da se tim izmjenama precizno definiše obaveza održavanja kontrolnih saslušanja na zahtjev parlamentarne opozicije, čime se, kako je rekao, dodatno afirmiše kontrolna uloga Skupštine.

“Parlamentarna većina je do sada uglavnom odbijala kontrolna saslušanja na predlog opozicije, pravdajući to nepreciznošću samog Poslovnika Skupštine”, naveo je Konatar u saopštenju.

Prema njegovim riječima, parlamentarna većina ne razumije da je veća kontrola rada Vlade i jačanje pozicije Skupštine obaveza svih poslanika.

“Sada ćemo vidjeti je li nepreciznost Poslovnika bila samo izgovor, ili se želi pobjeći od kontrolnih saslušanja na predlog opozicije”, zaključio je Konatar.

