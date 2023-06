Crnu Goru i Sjevernu Makedoniju povezati avio-linijom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Građani Sjeverne Makedonije prepoznaju Crnu Goru kao turističku destinaciju i bilo bi važno da se uspostave čarter letovi koji bi prešli u redovne avio-linije, kazao je ambasador te države Zećir Ramčilović.

Ramčilović je, tokom razgovora sa predsjednikom Crne Gore Jakovom Milatovićem, podsjetio da se ovih dana navršava 17 godina uspješnih diplomatskih odnosa i saradnje dvije države na svim poljima.

Kako je saopšteno iz Službe za informisanje predsjednika, Ramčilović je kazao da žele da Crna Gora nastavi da se intenzivno razvija i ispuni svoj strateški cilj, kao i da u Milatovićevom mandatu država završi proces evrointegracija, što bi bila dobra poruka i za cio region.

“Građani Makedonije prepoznaju Crnu Goru kao turističku destinaciju i bilo bi važno da se u tom kontekstu uspostave čarter letovi koji bi prešli u redovne avio-linije“, kazao je Ramčilović.

On je Milatovića informisao o postupku pripreme za usvajanje ustavnih amandmana, kojima bi u okviru Preambule Ustava Sjeverne Makedonije Crnogorci bili prepoznati kao ustavna kategorija u toj zemlji.

Milatović je kazao da se raduje snažnijoj saradnji u narednom periodu, posebno u oblasti ekonomije.

“U kontekstu povezivanja, kao značajne korake vidim održavanje zajedničke sjednice Vlada dvije države, dok je važna karika za poboljšanje ekonomske saradnje uvođenje direktne avio-linije iz Skoplja ka Crnoj Gori”, naveo je Milatović.

On je rekao da dvije države saradnju nastavljaju i kroz članstvo u Alijansi.

