Crna Gora u turizmu bilježi najveći rast prihoda generisanog po sobi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je u odnosu na evropske zemlje ostvarila najveći rast prihoda generisanog po sobi (RevPar) tokom jula, kada je u pitanju poređenje sa 2019. godinom, pokazao je mjesečni izvještaj Evropske komisije za putovanja (ETC).

Iz Nacionalne turističke organizacije (NTO) je saopšteno da je prema tim podacima zabilježen rast RevPar-a od 105,19 odsto u poređenju sa 2019. godinom, čime je Crna Gora nadmašila sve druge evropske destinacije.

“Pored toga, i drugi indikatori turističkog prometa pokazuju da crnogorski turizam doživljava snažan oporavak, te da se Crna Gora ističe kao atraktivna turistička destinacija u Evropi. U izvještaju ETC-a se ističe da je Crna Gora, sa rastom od 20,52 odsto stope popunjenosti u odnosu na prethodni mjesec, ostvarila najbolje rezultate među svim evropskim državama”, dodaje se u saopštenju.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, poručila je da podaci ETC-a ohrabruju i predstavljaju znak dobrog pozicioniranje naše destinacije.

“Ovi podaci govore o jačanju destinacije jer RevPar predstavlja jedan od ključnih indikatora uspješnosti u turizmu. Podsjećamo da je u kvartalnom izvještaju ETC-a navedeno da Crna Gora bilježi najveći rast broja turista u odnosu na 2019. godinu sa tržišta Velike Britanije, Francuske i Holandije. Činjenica da se nalazimo u grupi zemalja koje bilježe značajan rast u gotovo svim mjesečnim izvještajima govori o sve boljem kotiranju Crne Gore kao turističke destinacije u Evropi“, navela je Tripković Marković.

Da se naša zemlja visoko pozicionira kao turistička destinacija, potvrđuju i recenzije posjetilaca na platformama za putovanja.

“Prema njihovim ocjenama, duže od godinu zaredom nalazimo se u top deset najbolje ocijenjenih destinacija, a taj trend se nastavio i u julu, kada je Crna Gora zauzela drugo mjesto”, rekli su iz NTO-a.

Izvještaji ETC zasnovani su na analizama više miliona recenzija koje posjetioci postavljaju na online platforme specijalizovane za putovanja, a uključuju ocjene iz četiri oblasti – ukupni doživljaj destinacije, sigurnost, održivost, te odnos cijene i kvaliteta.

