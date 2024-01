Crna Gora pristupila grupi donatora u IDA

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija uplatilo je prvu ratu donacije Međunarodnom udruženju za razvoj (IDA) u iznosu od 330 hiljada USD.

„Time je Crna Gora stekla status donatora u najvećem globalnom fondu, koji djeluje sa ciljem smanjenja siromaštva kroz obezbjeđivanje kredita sa niskim kamatama i grantova za programe koji podstiču ekonomski rast, smanjuju nejednakosti i poboljšavaju uslove života ljudi“, navodi se u saopštenju Ministarstva.

IDA, kao dio Svjetske banke, djeluje u 75 zemalja širom Afrike, istočne Azije i Pacifika.

„Globalno prisustvo i djelovanje IDA-e, kao i njena vodeća uloga u definisanju razvojnih politika, omogućava manjim donatorima da dosegnu do šireg spektra korisnika IDA sredstava i definišu reformske politike koje bi ostvarile pozitivan razvojni uticaj“, rekli su iz Ministarstva.

Kao zemlja donator, Crna Gora se obavezala da u tri jednake rate, koje se isplaćujuju jednom godišnje, shodno formuli za podjelu opterećenja, izvoji kumulativno jedan milion USD za povećanje sredstava IDA-e.

„Shodno donatorskoj poziciji, našoj zemlji će biti opredijeljen određeni broj glasačkih prava u skladu sa kojima će Crna Gora biti u mogućnosti da doprinese oblikovanju politike IDA za buduća dopunjavanja IDA sredstava, u skladu sa sopstvenim razvojnim prioritetima, na primjer životna sredina, obnovljiva energija i održiva poljoprivreda“, dodaje se u saopštenju.

Posljednjih mjeseci, nekoliko zemalja iz Evrope i centralne Azije postalo je donator IDA20 (Jermenija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Sjeverna Makedonija, Gruzija, i Rumunija).

