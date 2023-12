Crna Gora prepoznata kao atraktivna destinacija za poslovna putovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski kongresni biro u okviru Nacionalne turističke organizacije (NTO), u saradnji sa lokalnim turističkim organizacijama i privredom predstavlja ponudu destinacije na specijalizovanom sajmu kongresne industrije IBTM World u Barseloni.

Delegaciju Crne Gore predvodi direktorica Crnogorskog kongresnog biroa, Aleksandra Maksimović koja je navela da je riječ o jednom od najznačajnijih B2B događaja za industriju poslovnih putovanja (MICE) na kojem Crnogorski kongresni biro redovno učestvuje, imajući u vidu veliko interesovanje turističke privrede za ovaj sajam.

Maksimović je navela da je za Crnu Goru razvoj tog vida turizma posebno važan sa aspekta produženja sezone i generisanja većih prihoda od turizma, budući da se poslovna putovanja realizuju u periodu van glavne turističke sezone i da turista na poslovnom putovanju troši značajno više od prosječnog turiste.

“Imali smo priliku da se sastanemo sa preko 40 profesionalnih organizatora događaja koji imaju potencijal da organizacijom događaja dovedu u našu zemlju poslovne turiste iz raznih zemalja svijeta, uključujući za Crnu Goru strateški važna emitivna tržišta kao što su zemlje njemačkog govornog područja, Velika Britanija, Francuska i Poljska, te skandinavske zemlje, Italija, Grčka i Holandija, ali i vanevropska tržišta bliskoistočnih zemalja Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) i Saudijske Arabije, kao i Kine, Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Brazila”, rekla je Maksimović.

Ona je kazala da ono što ohrabruje jeste da je Crna Gora sve više prepoznata kao atraktivna destinacija za organizaciju događaja, naročito u oblasti motivacionih putovanja i da po ocjenama mnogih profesionalaca iz kongresne industrije predstavlja zvijezdu u usponu na mapi evropskih MICE destinacija.

“Ovom rastućem pozitivnom imidžu najviše je doprinijela unaprijeđena ponuda hotela visokih kategorija, otvaranje luksuznih rizorta i prisustvo vodećih svjetskih hotelskih brendova u Crnoj Gori koji sami po sebi privlače pažnju organizatora događaja“, dodala je Maksimović.

Ona je, u okviru sajma IBTM, učestvovala na panelu Ljubljana Talks na temu Adriatic Lions na kojem je zajedno sa kolegama iz kongresnih biroa Slovenije i Hrvatske diskutovala o aktuelnim trendovima i budućnosti razvoja MICE turizma u Jadranskom regionu.

Tok šou je emitovan uživo na online kanalima Kongres Magazina i portalu IBTM-a.

Na štandu Crnogorskog kongresnog biroa NTO ponudu su predstavili lokalne turističke organizacije Budve i Tivta, hotelska grupa Montenegro Stars, hoteli Karisma Hotels & Resorts, Avala Resort & Villas, Hilton Podgorica, Voco Podgorica, kao i turističke agencije Montenegro Tourist Service, Meridian, Luminalis Events, Montenegro in Style i Venn Tour Balkan.

Bojan Kovačević, koji je prisustvovao sajmu ispred hotela Hilton Podgorica, kazao je da ovogodišnji sajam u Barseloni pokazuje da Crna Gora iz godine u godinu postaje veoma tražena i atraktivna destinacija za kongresni turizam.

„Imajući u vidu da je kongresni turizam poznat po veoma zahtjevnoj klijenteli i planiranju, ukoliko želimo da Crna Gora iskorači na svjetsku scenu i ugosti najveće svjetske kompanije, koje organizuju desetine incentive i poslovnih putovanja godišnje, svi zajedno se moramo potruditi da klijentima pružimo najbolju moguću uslugu i sadržaje“, rekao je Kovačević.

On je naveo da su, kao dio Hilton grupacije, prepoznati po vrhunskom kvalitetu i sadržajima koje nude, što je pokazao i veliki broj sastanaka koji su održali na sajmu, kao i veliki broj najava za narednu godinu.

„Sajam u Barseloni je nezaobilazno mjesto ukoliko Crna Gora želi da se poveže sa međunarodnim organizatorima događaja“, kazao je Kovačević.

Sličnog mišljenja je i Ivan Durović iz Venn Tour Balkan DMC agencije.

„IBTM sajam u Barseloni pruža jedinstvenu priliku da ostvarimo kontakt i saradnju sa značajnim međunarodnim agencijama a sve u cilju predstavljanja mnogobrojnih aktuelnih kao i budućih mogućnosti koje Crna Gora, kao brzorastuća MICE destinacija, nudi. I pored određenih izazova sa kojima se nosimo, poput ograničenja zbog nedostatka pojedinih direktnih avio linija sa određenih tržišta, vjerujem da imamo sve potrebne resurse i kapacitete za organizaciju kvalitetnih događaja, te da možemo ići u korak sa drugim konkurentnim destinacijama, pružajući izvrsnu ravnotežu između cijene i kvaliteta“, rekao je Durović.

Prema njegovim riječima, Venn Tour Balkan DMC od samog početka prepoznaje značaj pozicioniranja, kako njihove agencije tako i Crne Gore, na MICE mapi kongresnih i evropskih destinacija.

„U konačnom, zahvalni smo NTO što smo danas ovdje i što imamo priliku da predstavimo potencijal i time doprinesemo promociji Crne Gore u svijetu“, kazao je Durović.

Za ponudu Crne Gore vladalo je veliko interesovanje agencija širom Evrope.

Izvršna direktorica CCMG, agencije koja je fokusirana na MICE turizam, kao i konsultantske usluge i organizaciju događaja. Lonni Gulliksen, rekla je da za njih kao MICE agenciju, koja već sarađuje sa predstavnicima iz Hrvatske i Slovenije, Crna Gora predstavlja zaista veliki potencijal, naročito za incentive poslovna putovanja, za koja smo specijalizovani.

„U narednom periodu ćemo posjetiti Crnu Goru i radujemo se da vidimo sve mogućnosti koje imate“, kazala je Gulliksen.

Oni koji su posjetili Crnu Goru i prepoznali njene mogućnosti, poželjeli su da se vrate.

Saradnica iz Roland Berger GmbH, međunarodne konsultantske agencije sa sjedištem u Minhenu, Andrea Hermens Weyer, rekla je da je ovog ljeta posjetila Crnu Goru i potpuno je impresionirana.

“Sve je prelijepo. Tako da ću naredne godine sigurno ponovo doći, jer mi se mnogo dopalo. Vjerujem da Crna Gora može biti vrlo zanimljiva za njemačko tržište, naročito kada su u pitanju poslovna, kongresna putovanja i grupne posjete”, kazala je Weyer.

IBTM, koji je trajao od utorka do četvrtka, je vodeći globalni događaj specijalizovan za poslovna putovanja, odnosno događaje iz oblasti MICE turizma (sastanci, motivaciona putovanja, konferencije i događaji), koji se već više od 30 godina održava u Barseloni, sa ciljem da inspiriše organizatore događaja da svojim klijentima pruže izuzetna iskustva. S obzirom na to da okuplja preko 15 hiljada profesionalaca i organizatora događaja, uključujući kongresne biroe, hotele, avio kompanije, DMC, PCO, specijaliste za event menadžment, iz više od 100 zemalja svijeta, učešće na ovom sajmu svojevrsna je prilika za uspostavljanje kontakata i umrežavanje u pravcu ostvarivanja boljih poslovnih rezultata.

Takođe, kroz edukativni program koji podrazumijeva širok spektar inovativnih, kreativnih i najsavremenijih sesija koje vode vodeći stručnjaci u MICE industriji, sajam nudi mogućnost za upoznavanje sa ključnim trendovima u ovoj oblasti, inovacijama, tehnologijom i iskustvima profesionalaca.

