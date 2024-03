Crna Gora i Mađarska da grade strateško partnerstvo na duže staže

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Mađarska imaju interes da grade strateško partnerstvo na duže staze, poručeno je sa sastanka premijera Milojka Spajića sa ministrom nacionalne ekonomije Mađarske Martonom Nagijem koji boravi u posjeti Crnoj Gori.

Spajić je, kako je saopšteno iz Vlade, upoznao Nagija sa prilikama za investiranje i poslovnim ambijentom u Crnoj Gori.

Spajić je kazao da u prilog tome najbolje govori iskustvo mađarskih kompanija koje u Crnoj Gori uspješno posluju, a među kojima su grupacije 4iG, OTP i druge.

Nagi je, kako se navodi, ukazao na značaj koji Crna Gora ima za Mađarsku i ponovio podršku zvanične Budimpešte članstvu Crne Gore u Evropskoj uniji.

„Želimo da jačamo naše političke i ekonomske veze. Stoga snažno podržavamo Vaše napore za izgradnju saobraćajne infrastrukture kao preduslova boljeg povezivanja i snažnije ekonomske razmjene među našim državama“, kazao je Nagi.

Shodno rastu broja mađarskih turista u Crnoj Gori čemu, kako je ocijenjeno, značajno doprinosi direktna avio linija Podgorica – Budimpešta, sagovornici su, kako se dodaje, razmijenili mišljenje i o mogućnostima ulaganja u turističku privredu i hotelsku industriju.

U saopštenju se navodi da je o mogućnostima intenziviranja saradnje u oblasti digitalizacije i telekomunikacija bilo riječi sa predsjednikom 4iG grupe Gelertom Jasaijem koji je uz ambasadora Mađarske u Crnoj Gori Jožefa Neđešija prisustvovao sastanku, koji je danas održan u Spajićevom kabinetu.

