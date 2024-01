CKB posluje stabilno uz dobre performanse poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorska komercijalna banka (CKB) posluje stabilno i ima dobre performanse poslovanja, što je naročito važno imajući u vidu njen sistemski značaj, jer se radi o najvećoj banci na crnogorskom tržištu, ocijenjeno je na sastanku u Centralnoj banci (CBCG).

Guvernerka CBCG, Irena Radović, sastala se danas sa predsjednikom Upravnog odbora CKB-a, Tamašom Kamarašijem.

„Na sastanku je bilo riječi o ostvarenim rezultatima poslovanja CKB banke u prethodnoj godini i ciljevima i planovima za predstojeći period“, navodi se u saopštenju.

Radović je iskazala očekivanje da će CKB banka, u narednom periodu, još snažnije podržavati preduzetničke inicijative, mali i srednji biznis, ali i krupne razvojne i kapitalne projekte, u cilju dinamiziranja ekonomskog rasta Crne Gore.

Ona je ukazala i na važnost zelene tranzicije i potrebu da banke što prije preuzmu aktivnu ulogu u ovom procesu.

„Banke koje budu djelovale proaktivno, izgradiće dugoročnu konkurentsku prednost na tržištu“, naglasila je Radović i dodala da će CBCG biti posvećena stvaranju podsticajnog ambijenta za podršku banaka zelenim projektima.

Na sastanku je istaknut značaj nastavka komunikacije i saradnje u pravcu ostvarivanja zajedničkih ciljeva, posebno u dijelu daljeg snaženja bankarskog sistema i očuvanja finansijske stabilnosti.

