Cijene nafte skočile prema 80 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte skočile su u petak na međunarodnim tržištima prema 80 USD budući da ulagači strahuju od eskalacije sukoba na Bliskom istoku i poremećaja u transportu nafte kroz Hormuški tjesnac.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 2,21 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 79,62 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 2,13 USD višoj cijeni, od 74,15 USD.

Tržišta je u ovoj sedmici poljuljala eskalacija krize u Crvenom moru, prenosi Hina.

Krajem prošle godine jemenski Huti, koji se nazivaju Ansar Allah, počeli su u tjesnacu Bab al-Mandab na ulazu u Crveno more napadati komercijalne brodove povezane s Izraelom kako bi iskazali podršku palestinskom Hamasu u sukobu s izraelskim oružanim snagama u Pojasu Gaze.

U noći sa četvrtka na petak Sjedinjene Američke Države (SAD) i Britanija odgovorili su napadima na vojne ciljeve u Jemenu povezane s tom grupom, koja je najavila odgovor. Eskalacija je na naftnom tržištu podstakla strah da bi se sukob Izraela i Hamasa mogao proširiti na cijelu regiju i omesti snabdjevanje.

Važna je tačka na prometnim pravcima na Bliskom istoku i Hormuški tjesnac, koji kontroliše Iran. Iranska mornarica zaplijenila je četvrtak tanker koji je iračku sirovu naftu namijenjenu Turskoj prevozio južno od tjesnaca.

“Posljedice eventualne opsežnije obustave protoka (nafte) kroz Hormuški tjesnac bile bi do tri puta snažnije od cjenovnih šokova 1970-ih i dvostruko veće od uticaja ukrajinskog rata na tržište gasa i nadovezale bi se na već krhke snabdjevne lance i nivoe zaliha”, rekao je Saul Kavonic iz MST Marquee.

Kroz Hormuški tjesnac dnevno prolazi više od 20 miliona barela nafte, što odgovara otprilike petini ukupne globalne potrošnje, naveli su u bilješci analitičari ING-a.

Američki predsjednik Joe Biden rekao je da su “ciljani udari” u Jemenu jasna poruka da SAD i partneri neće tolerirati napade na svoje osoblje niti “dopustiti neprijateljskim akterima da ugroze slobodu plovidbe”.

Portparol Huta odgovorio je da će grupa i dalje ciljati brodove koji idu prema Izraelu.

Vodeća izvoznica nafte Saudijska Arabija pozvala je na suzdržanost i “izbjegavanje eskalacije”, dodajući da prati situaciju uz veliku zabrinutost.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila je da je u četvrtak barel korpe nafte njenih članica neznatno pojeftinio, na 78,88 USD.

