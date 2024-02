Cijene nafte prošle sedmice oštro pale

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskim tržištima prošle sedmice oštro pale, jer se očekuje dalje usporavanje rasta svjetske ekonomije, s obzirom na to da centralne banke neće žuriti sa smanjenjem kamata.

Na londonskom tržištu cijena barela je potonula 7,4 odsto na 77,33 USD, dok je u Njujorku barel pojeftinio 7,3 odsto na 72,28 USD.

Nakon što su sedmicu ranije cijene skočile više od šest odsto, prethodne su izgubile sve te dobitke, prenosi SEEbiz.

To je posljedica splasnulih nada da će centralne banke zapadnih zemalja uskoro početi da smanjuju kamatne stope, što bi podržalo rast ekonomije.

Čelnici američke centralne banke ostavili su, kao što se i očekivalo, kamatne stope nepromijenjene u rasponu od 5,25 do 5,5 odsto.

No, u saopštenju su naveli da ne očekuju smanjenje kamata dok ne budu čvrsto uvjereni da se inflacija stabilno spušta prema planiranoj vrijednosti od dva odsto.

Zbog toga su sasvim splasnule nade ulagača da će Fed početi da smanjuje kamate već u martu.

Čini se i da će kamate ostati povišene duže vrijeme nego što se očekivalo, s obzirom na najnovije podatke koji pokazuju da je američko tržište rada i dalje snažno. To, naime, znači da će potrošnja, a time i pritisci na inflaciju i dalje biti pojačani.

I zvaničnici Evropske centralne banke (ECB) poručili su da neće žuriti sa snižavanjem kamatnih stopa, jer je inflacija u eurozoni i dalje iznad planiranih vrijednosti.

Zbog toga se očekuje dalje usporavanje rasta američke i ekonomije eurozone, pa je teško za očekivati jačanje potražnje za naftom.

Tim prije što se usporava i rast kineske ekonomije, najvećeg svjetskog uvoznika nafte.

Sukobi na Bliskom istoku prošle sedmice nijesu značanije uticali na cijene nafte, jer nije došlo do dodatnih poremećaja u snabdijevanju tim energentom.

