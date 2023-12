Cijene nafte porasle prema 78 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima prema 78 USD budući da su ulagače pred kraj godine ponovo zaokupile napetosti u Crvenom moru, zasjenivši zabrinutost za potražnju u okruženju visokih kamatnih stopa i posustale privrede.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 72 centa i iznosila je 77,87 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 72,53 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se posljednjeg radnog dana u godini ponovo usresrijedili na napetosti u Crvenom moru nakon što su Sjedinjene Američke Države (SAD) objavile da su oborili dron i balistički projektil koji su ispalili jemenski Huti.

“Američki vojni brod USS Mason (DDG 87) oborio je u južnom dijelu Crvenog mora jedan dron i jedan protubrodski balistički projektil koji su ispalili Huti”, objavilo je američko centralno zapovjedništvo (CENTCOM).

Nijedan brod na tom području nije prijavio povrede pomoraca, ni materijalnu štetu.

Huti napadima iskazuju podršku Palestincima u Pojasu Gaze, ometajući plovidbu brodova povezanih s Izraelom.

Novi incident ponovo je aktualiziovao pitanje rizika u Crvenom moru koje je ublažio signal danskog brodara Maerska da bi zbog najavljene međunarodne vojne operacije mogao vratiti brodove na rutu kroz Suecki kanal. Do sada preusmjeravali su ih preko Rta dobre nade.

SAD je najavio međunarodnu pomorsku koaliciju koja bi trebalo da štiti plovidbu kroz Crveno more, ali brojni saveznici oklijevaju ili najavljuju povlačenje, otkrivajući podjele oko izraelskog rata u Gazi i američke podrške Tel Avivu.

Zaoštravanje napetosti na važnoj svjetskoj pomorskoj ruti zasjenilo je zabrinutost za potražnju zbog podignutih kamatnih stopa koje koče ekonomsku aktivnost.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici pokušavaju da pariraju slabijoj potražnji smanjenim snabdijevanjem, trenutno za oko šest miliona barela dnevno, što odgovara oko šest odsto globalne ponude.

Zbog praznika OPEC ni danas nije objavio cijenu barela korpe nafte svojih članica. Prošli četvrtak je barel koštao 80,84 USD.

