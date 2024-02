Cijene nafte iznad 78 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u utorak na međunarodnim tržištima iznad 78 USD, balansirajući između strahovanja od eskalacije napetosti na Bliskom istoku i zabrinutosti za potražnju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 42 centa nego na zatvaranju trgovine u ponedeljak i iznosila je 78,41 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 73,24 USD.

Tržišta pažljivo prate napetosti na Bliskom istoku, prenosi SEEbiz.

Američki državni sekretar, Antony Blinken susreo se u ponedjeljak sa čelnicima Saudijske Arabije, a u utorak je doputovao u Kairo na sastanak s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al-Sisijem.

Palestinci se nadaju da će posjeta rezultirati primirjem prije najavljenog izraelskog napada na Rafah, grad na jugu Pojasa Gaze u koji se sklonilo otprilike pola palestinskih izbjeglica iz sjevernog dijela okupiranog područja.

Palestinski Hamas još proučava ponudu o prekidu vatre koji su prošle sedmice predložili katarski i egipatski posrednici. Zatražili su dodatne garancije da će sukob biti okončan.

Sjedinjene Američke Države (SAD) istovremeno nastavljaju s napadima na ciljeve u Jemenu, uz obrazloženje da želi zaštititi plovidbu u Crvenom moru. Pokret Ansar Allah, koji zajedno sa saveznicima upravlja najgušće naseljenim djelovima jemenskog teritorija, napada brodove, tražeći prekid vatre u Pojasu Gaze i dostavu humanitarne pomoć Palestincima.

“Američki udari ne signaliziraju popuštanje napetosti”, napisali su u bilješci analitičari Commerzbanka Thu Lan Nguyen i Carsten Fritsch.

Protivteža napetostima na Bliskom istoku bila su strahovanja ulagača da bi američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) mogla odgoditi snižavanje kamatnih stopa, iako pokazatelji signaliziraju probleme.

“Kompanije i dalje otpuštaju radnike, što znači da će na duži rok potražnja (za naftom) oslabiti”, procjenjuje Leon Li iz CMC Marketsa.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 1,14 USD, na 77,47 USD.

