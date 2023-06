CEFTA usaglasila dvije nove važne odluke

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Stručnjaci CEFTA strana dogovorili su novi set pravila koja će promovisati profesionalnu mobilnost i olakšati trgovinu.

Riječ je i odlukama o uspostavljanju Opšteg sistema za priznavanje profesionalnih kvalifikacija i o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine.

“Prepoznajući izazove s kojima se susreću stručnjaci poput građevinskih inženjera, računovođa i nastavnika koji nailaze na višestruke zahtjeve za kvalifikacijama, dugotrajne procedure i prekomjerne troškove prilikom širenja svojih poslovanja na različita CEFTA tržišta, CEFTA je dogovorila zajednički okvir za priznavanje u skladu s EU normama”, navodi se u saopštenju.

Osobe koje su stekle svoje kvalifikacije na CEFTA tržištima i dobile dozvolu za obavljanje svoje profesije, ali žele pružati svoje usluge na drugim CEFTA tržištima, imaće koristi od ovih pravila.

“Takođe, stručnjaci koji su stekli svoje diplome na drugim mjestima, ali su priznati na jednom CEFTA tržištu i imaju najmanje tri godine profesionalnog iskustva, takođe će moći podnijeti zahtjev za priznavanje prema ovim pravilima, kao i stručnjaci sa tržišta koja ne regulišu tu profesiju, a imaju najmanje jednu godinu iskustva”, rekli su iz CEFTA-e.

S obzirom na različite zahtjeve za kvalifikacije u okviru CEFTA-e i nedostatak standarda usaglašenih sa EU, vlasti nadležne za priznavanje još će upoređivati zvanične zahtjeve sa priloženim kvalifikacijama, ali samo u slučaju značajnih razlika mogu nametnuti kompenzacijske mjere poput perioda prilagođavanja do tri godine ili provjere sposobnosti.

“Osobama čiji se profesionalni profil ne podudara sa regulisanim profilima može biti odobren djelimičan pristup profesiji”, dodaje se u saopštenju.

Primjena tih zajedničkih pravila će započeti sa inženjerima i postepeno će obuhvatiti druge struke.

“Ova odluka je dopunska Sporazumu o priznavanju stručnih kvalifikacija za doktore medicine, doktore dentalne medicine i arhitekte u okviru CEFTA-e. Ova dva sporazuma zajedno prenose dva EU sistema priznavanja regulisana Direktivom o stručnim kvalifikacijama EU 2005/36/EC”, precizirali su iz CEFTA-e.

Druga odluka usaglašena na ekspertskom nivou, Odluka o trgovinskim aspektima prava intelektualne svojine, pruža sveobuhvatan plan djelovanja namijenjen prevladavanju prepreka i izazova s kojima se suočavaju kompanije koje posluju na tržištima CEFTA-e, kao što su skupi i dugotrajni postupci registracije prava intelektualne svojine, različiti tretmani u regiji, kao i nedovoljna pravna zaštita.

“Usklađivanjem procesa, smanjenjem troškova, jačanjem regionalnog okvira za prava intelektualne svojine i unapređenjem saradnje, Odluka će promovisati inovacije proizvoda i usluga, osigurati jednaku obradu za poslovne subjekte u cijeloj regiji, te ojačati zaštitu potrošača od krivotvorenih i piratskih proizvoda, osiguravajući njihovo zdravlje i sigurnost”, navodi se u saopštenju.

Prava intelektualne svojine ključna su za, kako se dodaje, zaštitu inovacija i konkurentnost zasnovanu na pametnim i novim rješenjima za poslovanje i potrošače. Omogućavanjem jače saradnje u ovom području, CEFTA doprinosi izgradnji prijateljskog okruženja za rast lokalnih inovativnih lidera.

Vršiteljka dužnosti direktorice CEFTA Sekretarijata, Danijela Gačević, kazala je da je njihov apsolutni prioritet implementacija Akcionog plana za Zajedničko regionalno tržište.

“Ali ovo nije neka obaveza koju samo treba obaviti, ovo su veoma konkretne mogućnosti za građane i poslovne subjekte. Ako se iskoriste, one će stvoriti koristi koje će se osjetiti u domaćinstvima, preduzećima, komunikaciji među ljudima, ali i u našim statistikama izvoza i procjenama stranih investicija”, rekla je Gačević.

Ona je kazala da ove odluke treba usvojiti Zajednički odbor CEFTA-e, nakon čega slijedi neophodna procedura u svakoj članici kako bi se pravilno sprovele.

