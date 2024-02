CEDIS: Biramo ispravne ponude, a zatim najpovoljnije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski elektrodistributivni sistem (CEDIS) kao naručilac u svim postupcima javnih nabavki, bira ponude koje su ispravne, a zatim i najpovoljnije, saopštili su iz te kompanije.

U reagovanju CEDIS-a na pisanje Pobjede, da je na tenderu za nabavku daljinskih brojila od 6. maja 2022. godine, izabran najskuplji ponuđač, navodi se da su informacije netačne „paušalne i zlonamjerne, uključujući konstrukcije da se vrši favorizovanje bilo kojeg ponuđača“.

„Naručilac vrši procjenu vrijednosti predmeta javne nabavke u skladu sa metodologijom koja je propisana zakonskom regulativom i načelima ekonomičnosti, efikasnosti i efektivnosti upotrebe javnih sredstava“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da naručilac periodično vrši ispitivanje tržišta radi prilagođavanja procijenjene vrijednosti nabavki u odnosu na trenutne cijene predmetne robe.

„Iako je ekonomičnost ponude bitna stavka pri sprovođenju nabavki, naručiocu je na prvom mjestu ispravnost same ponude i zakonitost postupka javne nabavke“, poručili su iz CEDIS-a.

Oni su naveli da s obzirom na to da je u toku postupak rješavanja po žalbama ponuđača, nijesu u mogućnosti da iznesu činjenice koje su od značaja za same postupke javnih nabavki, kao što je na primjer porijeklo ponuđene robe i osnovi za neispravnost ponuda.

„Kao naručilac u svim postupcima javnih nabavki, CEDIS bira ponude koje su ispravne, a zatim i najpovoljnije, što je i bio slučaj i sa tenderom za nabavku daljinskih brojila“, kazali su iz CEDIS-a.

Oni su istakli da su u toku 2022. godine raspisana tri tendera za nabavku brojila i da su u novembru prošle godine otvorili ponude na sva tri tendera.

„Prvi tender za nabavku brojila 60/22, koji se sastojao iz dvije partije: prva u iznosu od 5,200,000 EUR i druga u iznosu od 1,100,000 EUR“, rekli su iz CEDIS-a.

Oni su naveli da su se na prvu partiju javila tri ponuđača, a na drugu partiju jedan.

Navodi se da je decembru prošle godine CEDIS donio odluku za partiju 2- gdje je bio jedan ponuđač i to Somborelektro, i isporuku brojila očekuju tokom februara.

„Takođe, na partiji jedan od tri ponuđača samo je jedan bio ispravan i to Somborelektro“, kaže se u saopštenju.

Iz CEDIS-a su rekli da je za drugi tender za nabavku brojila 59/22, u iznosu od 2.100.000 EUR ista situacija kao i sa tenderom 60/22, za prvu partiju.

„Od ponude tri ponuđača, ispravna je samo jedna“, kazali su iz CEDIS-a.

Oni su dodali da je treći tender za nabavku brojila 179/22, u iznosu od 1.200.000 EUR imao tri ponuđača gdje je jedan ispravan, a ostali neispravani.

Iz CEDIS-a su napomenuli da su krajem prošle godine raspisali još jedan tender za nabavku brojila na kojem se javio samo jedan ponuđač i čija je evaulacija u toku.

Oni su naveli da je početkom prošle godine CEDIS vršio ispitivanje tržišta brojila, na osnovu koje su došli do podataka da je prosječna cijena predmetnih brojila oko 160 EUR.

„Što je još jedan indikator da je vrlo moguće da brojila koja su ponuđena po znatno nižoj cijeni ne zadovoljavaju zahtjeve iz tenderske specifikacije – pa se samim tim ne mogu uzeti u razmatranje“, dodaje se u saopštenju.

