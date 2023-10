CBCG nagradila crnogorski tim koji je učestvovao na Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) danas je nagradila crnogorske srednjoškolce koju su predstavljali Crnu Goru na nedavno održanoj Međunarodnoj ekonomskoj olimpijadi u Grčkoj, kao i njihove mentore.

Iz CBCG su rekli da su na tom takmičenju koje je okupilo preko 200 učesnika iz skoro 50 zemalja svijeta crnogorski tim predstavljali učenici koji su na državnom takmičenju iz oblasti Ekonomije, biznisa i finansija ostvarili najbolji rezultat i time stekli pravo učešća na Olimpijadi.

“Tim su činili učenici Lazar Mašanović, Bogdan Savićević, Dimitrije Pavlović iz JU Srednje ekonomsko-ugostiteljske škola Bar, Nikola Vukoslavčević iz JU Srednje ekonomske škola „Mirko Vešović“ Podgorica i Feliks Koba iz JU Srednje mješovite škole „Danilo Kiš“ Budva”, navodi se u saopštenju.

Lazar Mašanović i Feliks Koba osvojili su specijalne nagrade u Igri finansijske pismenosti.

Pored učenika, u timu su bili i mentori Ivana Perović, nastavnica iz JU Srednja ekonomsko-ugostiteljska škola iz Bara i Srđan Obradović, koordinator u Odjeljenju za istraživanje i razvoj kvalifikacija iz JU Centar za stručno obrazovanje.

Guverner CBCG, Radoje Žugić, kazao je današnjim gostima da su učešćem i osvajanjem nagrada na tom velikom međunarodnom takmičenju dobili priznanje za svoj trud i zalaganje i uspješno predstavili Crnu Goru.

„Želimo da vam uputimo iskrene čestitke povodom osvojenih nagrada i zahvalimo se na doprinosu koji ste dali širenju finansijskih znanja i promovisanju finansijske pismenosti, te da vas, kroz simbolične nagrade, motivišemo da i dalje ulažete u svoje usavršavanje“, dodao je Žugić.

Iskazana je spremnost CBCG da, stavljanjem na raspolaganje svojih kadrova i kroz prenošenje znanja, pruži podršku u pripremama za učešća crnogorskh timova na narednim međunarodnim takmičenjima u ekonomskim znanjima.

Mentori Ivana Perović i Srđan Obradović zahvalili su CBCG na prepoznavanju uloženog truda i nagradama za postignute rezultate.

