Carinska služba doprinosi prosperitetu države

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – U savremenim uslovima carinska služba je tu da podrži i osnaži ekonomski rast i razvoj svake zemlje i doprinese prosperitetu, poručili su direktor Uprave prihoda i carina (UPC) Vladimir Bulajić i generalni sekretar Svjetske carinske organizacije (SCO) Kunio Mikurija, koji boravi u službenoj posjeti Crnoj Gori.

Iz UPC je saopšteno da su Bulajić i Mikurija, sa saradnicima, razgovarali o jačanju saradnje u daljem razvoju modernog i efikasnog carinskog sistema i unapređenja organizacionih kapaciteta UPC.

Bulajić je kazao da je prošlo više od 12 godina od posljednje posjete generalnog sekretara SCO i da je siguran da je u tom periodu crnogorska carinska služba, ali i sama država napredovala.

„Ne samo infrastrukturno, nego i u smislu kadrovskog potencijala i uopšte razvoja sistema rada”, dodao je Bulajić.

Mikurija je istakao da mu je jako drago što je Bulajić stavio akcenat na profesionalizam carinske službe.

On smatra da carinske službe treba da budu usko stručne, kao i visoko profesionalne u samom radu, jer na taj način doprinose dobrobiti svih građana.

„U savremenim uslovima carinska služba je tu da podrži i osnaži ekonomski rast i razvoj svake zemlje i doprinese prosperitetu, ali sve to kroz povezivanje na granici“, naglasio je Mikurija.

Tu je, kako je rekao, jako važna uloga savremene i profesionalne carinske uprave, koja će svojim radom izgraditi povjerenje kako fizičkih lica, tako i poslovne zajednice.

„Pored toga što carinarnice i granični prelazi služe kao most za povezivanje država, sa druge strane njihova je uloga da zaštite građane i državu od nelegalne trgovine,” naglasio je Mikurija.

To je, kako je poručio, osnov za regionalnu saradnju i za integraciju crnogorske privrede u globalni trgovinski sistem.

Iz UPC su kazali da su njihovi predstavnici prezentovali tekuće aktivnosti, kao i planove za poboljšanje carinskog sistema u cilju kreiranja moderne i snažne carinske službe, koja će odgovoriti svim izazovima koji su pred njom u ovom periodu.

Tokom posjete UPC, Mikurija se susreo i sa premijerom Dritanom Abazovićem i ministrom finansija Aleksandrom Damjanovićem.

„Abazović je istakao značaj međunarodne saradnje sa SCO, koja je na izuzetno visokom nivou i izrazio želju da se ona i dalje unapređuje u smislu podrške SCO unapređenju organizacionih kapaciteta UPC“, kaže se u saopštenju.

On je, kako se navodi, naglasio rekordne rezultate koje je UPC ostvarila kada je u pitanju zapljena krijumčarene robe, prije svega cigareta i kokaina, po čemu je Crna Gora, kada se uzme u obzir veličina zemlje i obim prometa i tranzita, broj jedan u svijetu.

Damjanović je kazao da je posjeta Mikurije sjajna prilika da se naprave određena poređenja nakon 12 godina, kada je u pitanju funkcionisanje UPC.

On je naglasio značaj saradnje sa SCO i neophodnost podrške koju SCO pruža Crnoj Gori.

Iz UPC su naveli da je tokom sastanka emitovan i promo film o radu crnogorske carinske službe.

Delegacija je, kako su kazali, posjetila i granični prelaz Dobrakovo na granici sa Srbijom.

„Posjeta Mikurije bila je prilika da se prvi čovjek SCO upozna sa funkcionisanjem carinske organizacije Crne Gore i da se identifikuju novi modaliteti za jačanje saradnje sa SCO“, navodi se u saopštenju.

