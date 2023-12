Ćalasan u finalu prestižnog takmičenja Women in Sales Awards

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Izvršna direktorica Pivare Trebjesa, Sanja Ćalasan, plasirala se u finale prestižnog svjetskog takmičenja Women in Sales Awards (WISA), u kategoriji direktorica prodaje.

„Kao jedina predstavnica Crne Gore, Ćalasan se našla u društvu top devet žena koje su u godini za nama ostvarile značajna dostignuća u sferi prodaje“, saopštili su iz Trebjese.

Ovo važno takmičenje u biznis svijetu ove godine obuhvatilo je preko 90 kompanija iz 27 zemalja, koje su učestvovale u više do 400 nominacija u 22 različite kategorije.

Ćalasan je za ovu nagradu nominovana od Molson Coors centralna i istočna Evropa, kojoj pripada i Pivara Trebjesa.

Ona je rekla da joj je velika čast, prije svega, što je nominovana za takvu nagradu, a naročito ako nominacija dolazi od velike pivarske grupacije kojoj Trebjesa pripada i koja podstiče i promoviše žensku snagu u biznisu.

„Naći se u društvu nevjerovatnih i talentovanih žena zaista je privilegija, pogotovo imajući u vidu da dolazim iz male zemlje i industrije koja je do nedavno smatrana isključivo muškom industrijom. Ovo nije samo moj, već uspjeh i kompanije kojoj pripadam i koja promoviše kulturu raznolikosti, jednakosti i inkluzije“, poručila je Ćalasan.

Ona je objasnila da je proces evaluacije i cijeli put do finala bio vrlo intenzivan, ali ujedno koristan i motivišući.

Prema riječima Ćalasan, cijeli taj proces dodatno je osvijestio važnost i ulogu žena u kompaniji i svim procesima kroz koje zajednički prolaze.

“Smatram da bi kompanije trebalo još više da se angažuju i naglašavaju podršku svojim ženskim liderkama u prodaji i to putem nagrada poput WISA. Nadam se da će druge koleginice prepoznati svoje kapacitete i odlučiti se na ovaj korak, a ja ću, zasigurno, sada još i više zagovarati razvoj i promociju talentovanih žena u svojoj zemlji i FMCG industriji“, zaključila je Ćalasan.

Pobjednici ovogodišnjeg WISA proglašeni su 7. decembra na svečanoj ceremoniji u Londonu.

