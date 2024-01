Bulajić v.d. direktor Uprave carina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vladimir Bulajić imenovan je za vršioca dužnosti (v.d.) direktora Uprave carina, saopšteno je iz Vlade.

Bulajić je ranije obavljao funkciju direktora Uprave prihoda i carina, koja je podijeljena na dva organa.

Vlada je danas na sjednici razriješila Savjet Agencije za investicije, koji čine predsjednik Ljubo Knežević i članovi Jelena Jovetić, Dragana Čenić, Angelina Živković i Ljiljana Belada.

Na sjednici je i, između ostalog, za v.d. generalnog direktora Direktorata za državni budžet u Ministarstvu finansija određen Bojan Paunović.

Vlada je razriješila člana Skupštine kontrole letenja Srbije i Crne Gore SMATSA Nebojšu Juškovića i za novu članovicu imenovala Jovanu Bojić.

