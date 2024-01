Budva na međunarodnom sajmu turizma PLACE2GO u Zagrebu

Budva, (MINA-BUSINESS) – Turistička organizacija Budve (TOB) predstavlja turističku ponudu grada na međunarodnom sajmu turizma PLACE2GO koji se održava u Zagrebu.

Pored TOB-a, na zajedničkom štandu crnogorskih predstavnika svoju ponudu predstavlja i Turistička organizacija (TO) Herceg Novi, koja je ujedno i organizator tog nastupa, zatim Nacionalna turistička organizacija (NTO), TO Tivat i Skijališta Crne Gore.

“TOB predstavlja sve segmente ponude budvanske rivijere, hotelske i privatne smještajne kapacitete, prirodne ljepote, kulturu i istoriju, zatim ponudu aktivnog turizma kao i brojne manifestacije koje posjetioce očekuju tokom godine”, navodi se u saopštenju.

U okviru sajma, održava se i panel diskusija najuticajnijih hrvatskih travel influensera pod nazivom Crna Gora atraktivna i pristupačna destinacija, koju prezentuju Iva i Branko Krčmar poznatiji kao Putoholičari, kao i Adriana Karuza (blog Kruzovi) koji na zanimljiv način, iz svog ugla, predstavljaju ljepotu Crne Gore.

Na crnogorskom štandu organizuje se i nagradna igra za sve posjetioce sajma, a nagrade, odnosno turističke vaučere, su između ostalih obezbijedili budvanski hoteli Splendid, Avala, Iberostar Slavija, Mediteran i Park.

Taj sajam je najveći turistički sajam u Hrvatskoj i koncipiran je tako da obuhvata B2B i B2C segment.

Ove godine je okupio više od 200 izlagača iz 14 zemalja svijeta i oko 15 hiljada posjetilaca.

