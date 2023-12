Brojne koristi od učešća žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Učešće žena na pozicijama ekonomskog odlučivanja, uključujući odbore direktora velikih preduzeća, donosi brojne koristi kako društvu u cjelini, tako i samim kompanijama, poručio je lider Socijalističke narodne partije (SNP), Vladimir Joković.

„Istraživanja su pokazala da kompanije koje imaju veći broj žena u upravljačkim pozicijama postižu bolje poslovne rezultate. Raznovrsnost u odlučivanju doprinosi povećanju inovativnosti, efikasnosti, produktivnosti, profitabilnosti i konkurentske prednosti preduzeća i cjelokupne privrede“, rekao je Joković.

On je dodao da kao lider SNP-a, partije posvećene ekonomskom razvoju crnogorskog društva na temelju evropskih vrijednosti, snažno i s velikim zadovoljstvom podržava kampanju Women on boards koju je pokrenuo Investiciono-razvojni fond (IRF).

„Ovaj program ima za cilj usklađivanje s pravnom tekovinom i standardima Evropske unije (EU) i snaženje zastupljenosti žena na pozicijama odlučivanja u odborima direktora velikih kompanija, kako bismo ostvarili snažniji i otporniji ekonomski rast i razvoj Crne Gore“, smatra Joković.

Uključivanjem u ovu kampanju, Joković je kazao da daje podršku snažnijem ekonomskom razvoju, inkluzivnijoj crnogorskoj ekonomiji i implementaciji Nacionalne agende za ekonomsko osnaživanje žena, usvojenoj u saradnji IRF-a, Skupštine i međunarodnih partnera u periodu kada je, kao predsjednik Odbora za ekonomiju, finansije i budžet, i lično doprinio njenom koncipiranju i zaživljavanju podsticajnih mjera za za ekonomsko osnaživanje žena.

„Posebno želim da naglasim da ćemo kao SNP pružiti punu podršku usvajanju novog Zakona o privrednim društvima, koje se uskoro očekuje. Na taj način, naš zakon će biti usklađen sa evropskim standardima i pravnom tekovinom EU, a crnogorska privredna društva usvojiti obavezujuće ESG standarde, koji su preduslov za poslovanje sa evropskim kompanijama i plasman naših proizvoda i usluga na tržište EU“, zaključio je Joković.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS