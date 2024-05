Brodska linija Budva-Dubrovnik kreće 29. juna

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Brodska linija između Budve i Dubrovnika trebalo bi da počne 29. juna, najavio je ministar saobraćaja i pomorstva, Filip Radulović.

On je na konferenciji za novinare kazao da je ponosan na pokretanje te pomorske veze, jer je ispunio obećanje građanima da će se tokom ove ljetnje sezone uspostaviti nova brodska linija između ta dva grada.

“Zbog toga je bilo značajno što smo, prije nekoliko dana, Luku Budva vratili građanima tog grada. Brodska linija kreće 29. juna, a saobraćaj će se realizovati dva puta dnevno, dva puta iz Budve i dva puta iz Dubrovnika”, objasnio je Radulović.

On je dodao da će ta brodska linija, koju će realizovati katamaran Antonija kapaciteta 242 putnika, značajno rasteretiti granični prelaz između Herceg Novog i Dubrovnika i doprinijeti daljem razvoj turizma u Budvi.

Izvršni direktor kompanije Kompas, Bojan Aljinović, kazao je da sami biznis katamaranskog prevoza međunarodnih putnika nije novost u Kompasu, jer oni to rade već 40 godina, povezujući Istru sa Venecijom.

“Granica, kao i povezivanje Dubrovnika sa Crnom Gorom dnevnim izletima, je zaista problem”, rekao je Aljinović i dodao da su svi jako zainteresovani da ova priča uspije na komercijalnim osnovama.

Linija je zamišljena da prometuje svaki dan dva puta između Dubrovnika i Budve, sa jutarnjim polaskom iz Dubrovnika, kratkim boravkom u Budvi od nekih 30 do 45 minuta i vraćanjem u Dubrovnik. Isto tako će biti i u popodnevnim satima.

Kada je u pitanju cijena prevoza, Aljinović je objasnio da su napravili grubu kalkulaciju i da se nadaju da će u jednom smjeru karta koštati 55 EUR, a povratna dnevna 69 EUR.

Plan je da se prevoz obavlja do kraja devetog mjeseca, ali će se definitivno smanjivati broj sedmičnih frekvencija, kako se bude išlo prema kraju septembra.

Premijer Milojko Spajić je kazao da je Vlada prije dva dana donijela odluku o vraćanju Luke Budva Morskom dobru, pri čemu su odmah krenuli u akciju.

„Ovo je prvi konkretan rezultat rada. Jako nam je drago da možemo da dođemo do zaključka da smo napravili dogovor da se Luka Budva poveže sa Dubrovnikom već od ljeta“, naveo je Spajić.

On je kazao da je to bitna vijest za turističku ponudu Crne Gore i Dubrovnika.

„Naš gost je došao iz Dubrovnika. Jako je intenzivan saobraćaj od Ćilipa do naše granice“, rekao je Spajić.

On je naveo da će ovaj pomorski prevoz pomoći da se olakša da imamo bolju povezanost Budve kao jednog primarnog turističkog tržišta na crnogorskom primorju i Dubrovnika kao najbitnijeg turističkog mjesta u Hrvatskoj.

„To je doprinos boljoj povezanosti sa EU“, dodao je Spajić.

On je precizirao da rade i na drugom povezivanju, odnosno liniji Bar-Ankona.

„To je vezano za našu dijasporu i turiste sa sjevera Italije“, naveo je Spajić.

On je rekao da je to bitna vijest imajući u vidu koliko su ceste uske i kakve su gužve.

“To je ispomoć dok ne napravimo brze ceste i auto-puteve za jedno pet, šest godina”, naveo je Spajić.

On je rekao i da postoji mogućnost da linija Bar-Ankona proradi od 3. jula, gdje će se prevoz raditi brodom koji će prevoziti i autobuse, kamione i putnike.

Naredni sastanak o tom pitanju, kako je najavio, zakazan je za 3. jun, na kojem će se predočiti šta konkretno preostaje da se uradi.

„To će rasteretiti našu granicu sa dijasporom i Boku Kotorsku i Budvu. Suština je da rasteretimo ovo usko grlo saobraćaja koje imamo u Crnoj Gori. To mora pod hitno da se popravi“, zaključio je Spajić.

