Mješoviti dobici na berzama

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Centralni indeksi na njujorškim berzama su ove sedmice zabilježili mješovite dobitke.

Sedmicu je obilježila odluka američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da ne mijenja monetarnu politiku te neke najave o stanju američke privrede, uključujući inflaciju koja je u maju stagnirala.

Indeks Dow Jones zaključio je trgovanje u petak na 38.589,49 bodova, što je 0,15 odsto manje nego u četvrtak. Na sedmičnom nivou izgubio je 0,5 odsto, prenosi SEEbiz.

Indeks 500 najvećih američkih kompanija S&P 500 formiran je u petak na vrijednosti 5431,66 bodova, što je 0,04 odsto ispod polazišta. U odnosu na prošli petak porastao je 1,6 odsto.

Tehnološki indeks Nasdaq ojačao je u petak 0,12 odsto i zaključio trgovanje na 17.688,88 bodova. Na sedmičnom nivou porastao je 3,2 odsto.

Ove sedmice zasjedala je američka centralna banka koja je, očekivano, ključnu kamatnu stopu po kojoj banke preko noći međusobno posuđuju novac zadržala na 5,25 do 5,5 odsto. U isto vrijeme, Federalne rezerve su nagovijestile samo jedno smanjenje ovog nivoa ove godine.

Poznati su bili i podaci o majskoj inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD). Potrošačke cijene nijesu se mijenjale u odnosu na april. U odnosu na prošlohodišnji maj porasle su 3,3 odsto.

Inflacija bez cijena energije i hrane iznosila je 0,2 odsto, a međugodišnja inflacija 3,5 odsto.

Cijene proizvoda proizvođača iz SAD-a u maju su na mjesečnom nivou pale 0,2 odsto, dok je njihov međugodišnji rast iznosio 2,2 odsto.

U međuvremenu je Svjetska banka poboljšala prognozu rasta globalne ekonomije za ovu godinu, 0,2 postotna boda na 2,6 odsto. Porast je prvenstveno rezultat otporne privatne potrošnje u SAD-u.

No raspoloženje potrošača u SAD-u pogoršalo se u junu kao i u maju. Vrijednost indeksa raspoloženja potrošača o ekonomskim prilikama u junu je u odnosu na maj pala sa 69,1 bodova na 65,6 bodova. Indeks je pao na najniži nivo od novembra prošle godine, kada je dostigao 61,3, izvijestio je Univerzitet Mičigen.

Naredne sedmice u prvom planu je objava podataka o prometu na malo i stanogradnji.

