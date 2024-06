Spajić: Trump razmišlja o programu koji je u suštini Evropa sad

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država (SAD), Donald Trump razmišlja o programu koji je u suštini Evropa sad, saopštio je premijer Milojko Spajić.

On je na svom profilu na društvenoj mreži X napisao da je uprošćavanje poreskog sistema, fokus na indirektne (varijabilne) poreze, podsticaj preduzetništva, optimizma, uspjeha, zdrave ambicije uz dostojanstvenu naknadu za rad i trud suština Evrope sad.

“Koji je sad izgovor podržavaocima Trump-a iz regiona da kritikuju naš program? MAGA 2024, Evropa sad još od 2022”, rekao je Spajić.

