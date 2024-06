Nikolić: Prijetnje Kovačevića zahtijevaju hitnu reakciju tužilaštva

Podgorica, (MINA) – Prijetnje predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića građanskoj Crnoj Gori zahtijevaju hitnu reakciju tužilaštva, kazao je šef Kluba poslanika Demokratske partije socijalista (DPS) Andrija Nikolić.

On je to kazao reagujući na izjavu Kovačevića koji je, tokom govora na obilježavanju 166. godina od bitke na Grahovcu, rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

Nikolić je rekao da “kukavičke prijetnje građanskoj Crnoj Gori iz usta Kovačevića, koje su svojstvene portparolima fašizma, zahtijevaju hitnu reakciju Tužilaštva”.

“Da se utvrdi da li Kovačević prijeti, ili ponovo “namješta sat””, napisao je Nikolić na platformi X.

On je istakao da takva osoba ne zaslužuje da bude na čelu antifašističkog Nikšića.

