Šehović: Šovinistička izjava Kovačevića zaslužuje samo prezir i žaljenje

Podgorica, (MINA) – Izjava predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića tokom govora na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu zaslužuje samo prezir i žaljenje, kazao je lider Socijaldemokrata (SD) Damir Šehović.

Kovačević je rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

Šehović je kazao da su mudriji s punim pravom davno kazali da mržnja nikada nije bila usmjerena prema drugima, budući da ona razara samo onoga ko je nosi.

„Nesrećna izjava Kovačevića, umjesto ozbiljnijeg komentara, zaslužuje samo prezir i žaljenje“, napisao je Šehović na društvenoj mreži X.

Kako je kazao, od Kovačevića i njegovih šovinističkih poruka, kojima je inače sklon da zatrpava javni prostor, jedino će biti gore njegove kolege iz parlamentarne većine ukoliko tu skandaloznu i ničim izazvanu izjavu prećute.

„Primitivizam koji je s pravom zgrozio crnogorsku javnost, će vjerujem otvoriti oči i onima koji se još uvijek premišljaju da li da sa Kovačevićem i njemu sličnima uskoče u “evropsku” Vladu“, poručio je Šehović.

