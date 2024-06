Krajem juna i o davanju u zakup proizvodnih kapaciteta EPCG Željezara Nikšić

Nikšić, (MINA-BUSINESS) – Akcionari Elektroprivrede (EPCG) trebalo bi da na Skupštini dioničara 28. juna razmatraju Predlog odluke o odobravanju nacrta ugovora o zakupu proizvodnih kapaciteta EPCG Željezara Nikšić i daju saglasnost za potpisivanje.

Dvevni red Skupštine akcionara dopunjen je sa tom tačkom.

Takođe, dnevni red je dopunjen i sa Predlogom odluke o usvajanju konsolidovanih finansijskih iskaza EPCG za prošlu godinu sa mišljenjem revizora. Dopuna se odnosi i na Predlog odluke o usvajanju Politike naknada EPCG i Metodologije obračuna varijabilne naknade licima sa posebnim dužnostima prema EPCG.

Akcionari bi, kako je ranije objavljeno, trebalo da razmatraju predlog odluke o raspodjeli dobiti za prošlu godinu.

Na dnevnom redu je i predlog odluke o usvajanju finansijskih iskaza kompanije za prošlu godinu, sa napomenama i mišljenjem revizora BDO.

Dioničari bi trebalo da usvoje i izvještaj o poslovanju kompanije za prošlu godinu i donesu odluke o razrješenju i izboru članova Odbora direktora.

Skupština će se održati u Nikšićkom pozorištu sa početkom u 12 sati.

