Crnogorske teniserke na turniru u Moldaviji

Podgorica, (MINA) – Ženska teniska reprezentacija Crne Gore učestvovaće na turniru treće grupe Evropske zone Bili Džin King kupa, koji sjutra počinje u Kišinjevu, saopšteno je iz Teniskog saveza.

Crnogorski tenis u Moldaviju predstavljaće Tea Nikčević, Anja Drašković, Petra Mirković i Staša Bulatović.

Reprezentacija Crne Gore igraće u grupi C sa prvim favoritom, ekipom Luksemburga, Azerbejdžanom i Irskom, koja će biti i prvi rival.

Irska je prošle godine ispala iz druge grupe.

U grupi A nalaze se Finska, Moldavija i Island, dok su u grupi B Jermenija, Kipar, Albanija i San Marino.

U grupama se igra po sistemu svako sa svakim.

Samo najbolji iz tri grupe obrazovaće plej-of grupu, iz koje će samo najbolja ekipa izboriti plasman u viši rang.

