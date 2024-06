Evropski pokret, CeMI i 35mm pozvali tužilaštvo da pokrene postupak protiv Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Evropski pokret u Crnoj Gori, Centar za monitoring i istrazivanje (CEMI) i nevladina organizacija (NVO) 35mm pozvali su Državno tuzilaštvo da pokrene postupak protiv predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, zbog govora na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu.

Iz te tri NVO su zatražili od koalicionih partnera Kovačeviċa u Nikšiću da mu, ako ne podnese ostavku u roku od 48 sati, uskrate povjerenje.

U zajedničkom saopštenju Evropski pokret, CEMI i NVO 35mm naveli su da se boje da posljednji ispad Kovačevića predstavlja dio osmišljene akcije politicke destabilizacije Crne Gore i podsticaj za izbijanje meðunacionalnih sukoba.

„Poziv, odnosno najava, da će se vlast znati obračunati sa Crnogorcima, ukoliko ne prihvate ono što od njih očekuju Kovačeviċ i njegovi politički mentori najavljuje radikalizaciju djelovanja Kovačevićeve partije, sve u cilju izazivanja meðunacionalnih i meðuvjerskih tenzija u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Ističe se da taj ispad predstavlja kontinuitet najava koje stižu iz partija nekadašnjeg DF, a koje najavljuju podsticanje sukoba a sve u namjeri da se spriječi ubrzano učlanjenje Crne Gore u EU.

„U isti kontekst stavljamo i najavu uvoðenja takozvanog dvojnog drzavljanstva, neustavne promjene Ustava, a u cilju uvodjenja stotina hiljada Vučiċevih botova u birački spisak Crne Gore, ne bi li na taj način proruske partije došle do parlamentarne većine“, navodi se u saopštenju.

Iz tri NVO su kazali da proruske partije pod snažnim pritiskom predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pokušavaju da pretvore izbore u Crnoj Gori nalik onima u Srbiji, a posebno u velikim gradovima gdje o pobjedi odlučuju botovi – birači iz susjednih zemalja koje Vučić uvozi po potrebi.

„Jasno je svima da bi ovakvi pokušaji prekrajanja biračkog tijela u Crnoj Gori doveli do teške destabilizacije, te pokretanja protesta“, kaže se u saopštenju,

Evropski pokret, CEMI i NVO 35mm pozvali su sve političke partije, nevladine organizacije i vjerske zajednice da osude govor mržnje i pokušaje proruskih partija da političkom destabilizacijom zaustave brzo učlanjenje Crne Gore u Evropskoj uniji (EU).

Kako su naveli, potrebna je masovna reakcija građana Crne Gore da se kaže „ne“ progonu pripadnika drugih nacija i religija koji sprovodi jedan dio vlasti, a drugi ga toleriše.

„Potrebno je da spriječimo pokušaje zaustavljanja brzog učlanjenja Crne Gore u EU od strane proruskih i prosrpskih partija po nalogu Vučića“, kaže se u saopštenju.

Iz tri NVO zatražili su hitno izvinjenje Kovačevića koje će pratiti njegova ostavka na mjestu predsjednika Opštine Nikšić.

„Pozivamo Državno tuzilaštvo da hitno reaguje i pokrene postupak protiv gradonačelnika Nikšića i svakog ko na sličan način postupa. Tražimo od koalicionih partnera Kovačeviċa u Nikšiću da ako ne podnese ostavku u roku od 48 sati uskrate mu povjerenje“, poručuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS