Bećoviću zlatna medalja u Tirani

Podgorica, (MINA) – Član podgoričkog tekvondo kluba S3, Zinedin Bećović, osvojio je zlatnu medalju posljednjeg, četvrtog takmičarskog dana Evropskog klupskog prvenstva u Tirani.

Crnogorski seniorski reprezentativac savladao je večeras u finalnom meču, kategorije do 74 kilograma, Furka Koprea iz Turske.

Bećović je u eliminacionom meču pobijedio predstavnika Turske Kaya Omura, dok je u borbi za medalju eliminisao Britanca Oklija Rajta.

Slavio je i u polufinalu protiv Artjoma Balaka iz Ukrajine.

Bećović je osvojio treće odličje za podgorički klub, nakon juniorskog srebra Vasilija Nestorovića i kadetske bronze Marije Nestorović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS