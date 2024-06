CGO: Tužilaštvo i policija da pažnju usmjere na govor mržnje Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Tužilaštvo i Uprava policije bi morali da pažnju usmjere na šovinizam, govor mržnje i fašizam predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića, smatraju u Centru za građansko obrazovanje (CGO).

Iz te nevladine organizacije najoštrije su osudili govor Kovačevića na skupu u četvrtak na Grahovcu, koji je danas objavljen na društvenim mrežema, a tokom kojeg je rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

„Umjesto što pokazuje efikasnost u postupanju po krivičnim prijavama Marka Kovačevića protiv civilnih aktivista, medija i opozicije, Tužilaštvo i Uprava policije bi, za promjenu, morali usmjeriti pažnju na šovinizam, govor mržnje i fašizam Kovačevića, koji, ohrabren nepostupanjem institucija, nastavlja da opasno podiže ljestvicu“, rekli su iz CGO-a.

Kako su naveli, za takve izjave najodgovorniji su nadležni organi koji ih tolerišu, ali i koalicioni partneri na lokalnom nivou koji nastavljaju da podržavaju vlast na čijem je čelu Kovačević.

Iz CGO-a su poručili da očekuju jasnu reakciju nadležnih u procesuiranju tog slučaja, kao i Kovačevićevih koalicionih partnera.

“Ali i visokih državnih funcionera, posebno predsjednika Skupštine Crne Gore (Andrije Mandića) koji se u cilju očuvanja multietničkog i multinacionalnog sklada u Crnoj Gori moraju ograditi od takvih izjava i iste nedvosmisleno osuditi“, zaključili su iz CGO-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS