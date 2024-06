Spajić: Nema opravdanja za izjavu Kovačevića

Podgorica, (MINA) – Premijer Milojko Spajić najoštrije je osudio govor predsjednika Opštine Nikšić Marka Kovačevića na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu i pozvao nadležne organe da utvrde sve činjenice i okolnosti u vezi sa tim govorom.

Kovačević je, tokom govora na obilježavanju 166 godina od bitke na Grahovcu, rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

“Najoštrije osuđujemo govor predsjednika opštine Nikšić, koji smo mogli čuti na društvenim mrežama”, napisao je Spajić na platformi X.

On je istakao da bi svi, a posebno mladi ljudi, trebalo da budu okrenuti budućnosti i pomirenju.

“Pozivamo nadležne organe da utvrde sve činjenice i okolnosti. Nadamo se da će izvinjenje i objašnjenje ubrzo uslijediti, ali u svakom slučaju užasna izjava za koju nema opravdanja”, zaključio je Spajić.

