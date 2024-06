Polovičan učinak prvog takmičarskog dana

Podgorica, (MINA) – Crnogorski šahisti Predrag Nikač i Milan Ivanović ostvarili su pobjedu i remi prvog takmičarskog dana Evropskog prvenstva u šahu,

za osobe bez i sa smetnjama vida u Ploeštiju.

Nikač, drugi nosilac turnira, crnim figurama savladao je predstavnika Francuske Olivijea Devila.

Igrana je holandska odbrana, za koju je Nikač još jednom potvrdio epitet specijaliste i znalačkom igrom upisao pobjedu.

Ivanović je morao da se zadovolji remijem u duelu sa holandskim predatavnikom Alaetinom Gundogmusom.

Sjutra je na programu drugo kolo, a crnogorski predstavnici, sudeći prema rejtingu biće favoriti.

Nikač će voditi bijele figure protiv Franka Šelmana iz Njemačke, dok će Ivanovic bijelim figurama tražiti prvu pobjedu protiv predstavnika Litvanije Anatolijusa Novikovasa.

Prvi nosilac šampionata, na kojem učestvuju 63 takmičara, velemajstor Marčin Tazbir iz Poljske.

Ivanović je 24. prema početnom rejtingu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS