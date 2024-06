Minimalan trijumf Engleske, remi Danske i Slovenije

Podgorica, (MINA) – Fudbaleri Engleske pobijedili su večeras u Gelzenkirhenu selekciju Srbije 1:0, u utakmici prvog kola C grupe Evropskog prvenstva u Njemačkoj.

Pobjednika je odlučio pogodak Džuda Belingema u 13. minutu.

U drugom meču te grupe Danska i Slovenija igrali su u Štutgartu neriješeno 1:1.

Danska je povela golom Kristijana Eriksena u 17. minutu.

Bod slovenačkim fudbalerima donio je Erik Janža u 77. minutu.

Pobjedu je ranije danas ostvarila Holandija, koja je u Hamburgu, u D grupi, savladala selekciju Poljske 2:1.

U drugom meču te grupe, sjutra u 21 sat, rivali će biti Austrija i Francuska.

Za sjutra su zakazani i dueli E grupe.

U 15 sati sastaće se Rumunija i Ukrajina, dok će u 18 početi duel Belgije i Slovačke.

