Kovačević: Nijesam pominjao Crnogorce ili bilo koji drugi narod

Podgorica, (MINA) – Predsjednik Opštine Nikšić Marko Kovačević kazao je da prilikom obilježavanja 166 godina od bitke na Grahovcu nije pominja Crnogorce, niti bilo koji drugi narod u Crnoj Gori, navodeći da je akcenat stavio na potrebu za pomirenjem.

Kovačević je u četvrtak na obilježavanju godišnjice bitke na Grahovcu rekao da će sa onima koji neće da budu kao braća, nego da liče na Turke, postupati kao prema Turcima.

Govor Kovačevića osudili su premijer Milojko Spajić i nekoliko političkih partija.

Kovačević je u objavi na Fesjbuku /Facebook/ naveo da su opet mračni centri moći morali da potroše nekoliko dana da iskonstruišu priču, pripreme kontekst onako kako im odgovara, da započnu medijsku halabuku i hajku.

„U svemu tome najlakše je izabrati onoga ko je odavno postao meta takvih centara moći pa se onda ne mora dodatno voditi računa o istini, kontekstu, događaju koji se obilježava, onima koji u tom obilježavanju ometaju vjerske obrede i provociraju“, rekao je Kovačević.

On je istakao da nadležni organi ne vode računa ni o tome što u neposrednoj blizini kod provokatora puštaju osobu koja je uputila prijetnje njemu i njegovoj porodici, koja je došla iz dijaspore.

„A nije priveden da se izjasni o prijetnjama koje mi je uputio nego se dovodi na Grahovac da bude u mojoj neposrednoj blizini u kojoj možda i može ostvariti te prijetnje“, dodao je Kovačević.

Kako je kazao, sve to je bilo i ostalo nevažno, a važno je samo dovesti sve u neki drugi kontekst kao i mnogo puta do sada.

„Ja ću samo napomenuti da nisam pominjao ni Crnogorce niti bilo koji drugi narod u Crnoj Gori u negativnom kontekstu, Turke sam pomenuo u kontekstu prošlosti i borbe koju su naši preci vodili prije svega da odbrane svoja ognjišta i da se oslobode od tadašnjeg jarma a nikako u kontekstu današnjih Turaka i odnosa sa Turskom“, rekao je Kovačević.

On je naveo da se prilikom obilježavanja 166 godina od bitke na Grahovcu namjerno izostavlja u svim medijima ili se proglašava nebitnim, to što je akcenat stavio na potrebu za pomirenjem i na strpljenju da se to pomirenje ostvari.

„Na otvorenom srcu i želji da budemo braća, ali sa jasnom naznakom da ćemo i dalje biti spremni da branimo naše svetinje od onih koji su već jednom pokušali da ih otuđe“, poručio je Kovačević.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS