Borančić: Abazović i Vlada nastavljaju da manipulišu i varaju građane

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Vlade Dritan Abazović nastavlja da manipuliše javnošću i vara građane Crne Gore, kazao je kandidat Liberalne partije (LP) za poslanika na listi “Zajedno! Za budućnost koja ti pripada!”, Ammar Borančić.

On je rekao da Abazović uporno i bezočno javnosti govori o nekakvim rekordnim prihodima, pa ili “manipluše podacima, ili je potpuni diletant za ekonomiju, pa očigledno ne zna šta govori”.

“Predsjednik pale Vlade Abazović nastavlja da manipuliše javnošću i vara građane Crne Gore, uvjeren da je najpametniji, a da niko ne zna ništa”, naveo je Borančić.

Kako je saopšteno iz LP-a, on je kazao da Abazović namjerno miješa prihode i profit, stalno prećutkujući troškove i rashodni dio te računice.

“Tako je i danas poručio da ćemo “vrlo brzo” otplatiti trajekt sa prihodom od 290 hiljada EUR, i to bi možda i bilo moguće u nekom paralelnom univerzumu u kojem trajekt radi na vazduh i upravlja sam sobom”, naveo je Borančić.

Prema njegovim riječima, kada se uračunaju troškovi cijene trajekta, “najskupljeg u istoriji”, zatim održavanja, goriva, zaposlenih radnika, ta cifra srozaće se na vrlo mali rezultat.

“Ili Abazović planira, kao i sa kapitalnim budžetom čija je iskorištenost samo 15 odsto za gotovo pola godine, da ostane dužan i dobavljačima i radnicima i svima ostalima, po filozofiji “poslije mene potop”, svjestan da je ovo njegov politički kraj”, navodi se u saopštenju.

Borančić je rekao da se nada da će, ipak, ljudi koji su u timu premijera, “a za razliku od njega i znaju nešto o ekonomiji, uputiti Abazovića i upozoriti ga da će završiti u udžbenicima istorije isključivo u kategoriji najgorih pozvavalaca najednostavnijih ekonomskih pokazatelja i služti za primjer kako ne treba”.

