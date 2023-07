Bogat program i odlična posjećenost

Herceg Novi, (MINA-BUSINESS) Dosadašnja dešavanja u Portonovom izazvala su pozitivne reakcije posjetilaca i ljudi koji žive u tom rizortu, što je dodatan podstrek da se nastavi sa sličnim aktivnostima kako bi se produžila turistička sezona.

Direktorica marketinga i komunikacija u Portonovom, Adrijana Husić, kazala je agenciji Mina-business da će tokom ovog i narednog mjeseca organizovati koncerte i sportska dešavanja.

“Ideja je bila da organizujemo aktivnosti koje će biti interesantne kako ljudima iz Crne Gore, koji se nalaze na primorju, tako i posjetiocima koji dolaze iz različitih zemalja. Posebno nas raduje što bilježimo sve veću posjećenost, gotovo 30 odsto veću nego što je bio slučaj prošle godine, što je za Portonovi jako važno, jer je to godina sa kojom se mjerimo, iako smo 2019. godine otvorili vrata neposredno pred sam kovid”, rekla je Husić.

Ona je navela da je ova godina za Portonovi u znaku muzičkih dešavanja pa su do sada ugostili zvijezde kao što su Jelena Rozga, Amira Medunjanin, Petar Grašo, Nina Badrić i Detour.

“Posebno smo ponosni na dva velika, simfonijska, tribute koncerta, posvećena grupama ABBA i Queen, kao i velikih zvijezda, Barcelona Gipsy balKan Orchestra, koji će takođe nastupiti u Portonovom. Osim svih ovih dešavanja, svi naši zakupci i restorani koji se nalaze u Portonovom imaju gotovo svakog dana neki program i to zaista čini da Portonovi bude adresa na kojoj treba da budete ove godine”, zaključila je Husić.

