Blagi pad cijena nafte

London, (MINA-BUSINESS)- Cijene nafte prošle sedmice blago su pale jer trgovce zabrinjava usporavanje rasta privreda, a time i potražnje za “crnim zlatom”, dok podršku cijenama pružaju napetosti na Bliskom istoku.

Na londonskom tržištu je cijena barela prošle sedmice skliznula 0,8 odsto, na 90,45 USD, dok je na američkom tržištu barel pojeftinio više od jedan odsto, na 85,66 USD.

Polovinom sedmice cijene nafte dostigle su najviše nivoe u šest mjeseci, no potom su pale jer su novi podaci pokazali da se inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i dalje kreće na povišenim nivoima, prenosi SEEbiz.

To, naime, znači da će američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) zadržati kamatne stope na povišenim nivoima duže nego što se očekivalo, pa je moguće dalje usporavanje rasta najveće svjetske ekonomije.

Kako ni ostali veliki potrošači nafte nijesu u najboljoj ekonomskoj ‘formi’, teško je za očekivati značajniji rast potražnje.

Međutim, krajem sedmice cijene nafte su nadoknadile dio gubitaka zbog napetosti na Bliskom istoku, nakon što je Teheran najavio odgovor na nedavni izraelski napad na iranski konzulat u glavnom gradu Sirije Damasku u kojem je poginulo nekoliko visokih vojnih zvaničnika i diplomata.

