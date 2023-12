Bez vještačkog snijega nema uspješne sezone

Kolašin, Žabljak, (MINA-BUSINESS) – Crnogorski planinski centri se, uoči početka zimske sezone, suočavaju sa brojnim izazovima, a jedan od glavnih je i nedostatak sniježnih padavina.

Kako piše Pobjeda, početak sezone očekuje se u drugoj polovini decembra, međutim niko od nadležnih ne može da precizira datum, jer se ne zna hoće li biti dovoljno snijega.

Zamjenik predsjednika Odbora udruženja turizma i ugostiteljstva, Luka Bulatović, saopštio je da ništa ne možemo planirati bez vještačkog snijega i da se zbog toga udaljavamo od poznatih zimskih centara koji su već otvorili skijališta.

“Relevantni državni akteri zaduženi za turizam ne mogu još najaviti otvaranje zimske sezone, jer niko ne može da garantuje snijeg. Ovo je naš ključni problem, jer drugi zimski centri imaju vještački snijeg i već su otvorili skijališta. Kolašin, s obzirom na zavisnost od prirodnog snijega, suočava se s izazovima koje druge ozbiljne zimske destinacije nemaju”, objasnio je Bulatović.

Snijeg, neizostavna komponenta zimske čarolije, već prekriva skijališta i staze, i to ih, kaže, raduje i obećava da će zima biti uspješna.

“Ohrabruje nas što je bijeli pokrivač već na skijalištima. Ispred restorana na Crnom jezeru bilo je 30 centimetara snijega za vikend”, dodao je Bulatović.

Što se tiče priprema skijališta, Bulatović je naveo da Odbor još nije dobio informacije o spremnosti, ali očekuju sastanak s novim ministrom turizma, kada vjeruju da će imati sve relevantne informacije.

“Ministar turizma, koji dolazi iz Kolašina, ima iskustvo kao bivši predsjednik opštine, što vidim kao prednost u pripremama za zimsku sezonu. Nadam se da ćemo sa njim uskladiti strategije i otvoriti sezonu prije 20. decembra. Želimo da naša skijališta budu prepoznata ne samo u regiji nego i u Evropi”, rekao je Bulatović.

On je posebno istakao liderstvo Kolašina u regiji, pogotovo s investicijama na skijalištima Kolašin 1450 i 1600. Ipak, izražava zabrinutost zbog sporog praćenja infrastrukture tih investicija.

“Investicije, koje se dešavaju na skijalištima Kolašin 1450 i 1600, definitivno postavljaju standarde visokog kvaliteta, ali zabrinjava nas što infrastruktura ne prati istim tempom. Očekujemo da će smještajni kapaciteti zadovoljiti standarde najboljih zimskih destinacija“, naglasio je Bulatović.

On smatra da građani Kolašina moraju razumjeti nužnost vještačkog snijega za održavanje zimske sezone i apeluje na razumijevanje potrebe za korišćenjem vode za proizvodnju snijega, posebno u ranim mjesecima zimske sezone.

“Voda, koja se koristi za pravljenje snijega, ključna je i neophodna, a uzima se tokom perioda najvećih padavina – u oktobru i decembru. Ovo je vitalno za osiguravanje uspješne zimske sezone i važno je shvatiti da to ne dovodi do nestašice vode za građane”, poručio je Bulatović.

Ne ostavlja prostora za nedoumice kad ističe da situacija s projektom za vještački snijeg nije napredovala onoliko koliko bi bilo poželjno.

“Građanima bih poručio da se oslonimo na struku. Veliki broj Kolašinaca, čak 95 odsto, nije imao prilike da vidi vještački snijeg. Pozivam mlade ljude, koji žive na ovim planinskim lokacijama, da se edukuju od strane stručnjaka, izbjegavajući savjete laika. Da prouče kako su to implementirale zemlje poput Švajcarske, Italije, Austrije, Njemačke – većina njih već koristi vještački snijeg. Bez ozbiljne infrastrukture, skijališta u Crnoj Gori nemaju perspektivu, a to se odnosi na sva planirana skijališta, od Kolašina do Mojkovca, Bijelog Polja i Rožaja”, kazao je Bulatović.

On smatra da je potrebno kontinuirano raditi na projektima turističkog razvoja, izbjegavajući promjene u finalnim fazama projekata, te poziva na partnerski pristup kako bi se Kolašin i cijeli sjever pozicionirali kao nezaobilazne destinacije na turističkoj mapi.

Direktor Ski centra Kolašin 1600, Bojan Medenica, kazao je da sa 25 centimetara snijega, koliko je trenutno na Bjelasici, i prognozom za nove padavine, centar očekuje otvaranje oko 20. decembra, s mogućnošću ranijeg početka ako vremenski uslovi to dozvole.

Medenica je dodao da je remont žičara već završen, ističući potpunu spremnost za početak sezone. Restoran u sklopu centra radi tokom cijele godine, a s prvim snijegom već su dočekali i goste koji uživaju u nacionalnoj kuhinji. Infrastruktura će biti u punom pogonu s otvaranjem zimske sezone, uključujući obje žičare – za odrasle i početnike.

U vezi s cijenama ski pasa, Medenica je saopštio da je cijena 25 EUR za odrasle i 16,5 EUR za djecu, naglašavajući da se ove godine primjenjuje samo na skijalište Kolašin 1600.

Prošle godine je postojao zajednički ski pas koji je uključivao i skijalište 1450, ali dogovor za ovu sezonu još nije postignut.

Direktor Ski centra Durmitor, Marinko Purić, kazao je za Pobjedu da očekuju da sezona počne 15. decembra, pod uslovom da bude dovoljno snijega, inače će se čekati ozbiljnije padavine.

“Nama je tradicionalni doček Nove godine ključna manifestacija zimi. Trenutno sve funkcioniše kako treba, iako je količina snijega još nedovoljna za skijanje, te će biti potrebno oko 70 centimetara snijega da se pripreme sve staze”, dodao je Purić.

On je najavio najavljuje povećanje cijene ski pasa koje je nužno zbog predstojećeg poskupljenja struje, što će rezultirati većim operativnim troškovima skijališta.

Cijena dnevnog ski pasa ove godine iznosiće 15 EUR, dok je prošle godine bila 13 EUR.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS