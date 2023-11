Bankarski sektor će podržati Vladu na putu ekonomskih reformi

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sektor će snažno podržati Vladu na putu ekonomskih reformi, poručili su predstavnici Udruženja banaka na sastanku sa premijerom Milojkom Spajićem i ministrom finansija Novicom Vukovićem.

Kako je saopšteno iz Vlade, predstavnici Udruženja banaka su poručili i da je formiranje Vlade koja je usmjerena na ekonomski razvoj pozitivan signal za poslovnu zajednicu i društvo u cjelini.

Spajić se na sastanku upoznao sa poslovanjem banaka u Crnoj Gori sa posebnim akcentom na postojeće biznis barijere koje, kako su saopštili iz Udruženja, ne doprinose jačanju međusobne saradnje.

“Na toj liniji je ocijenjeno da je vrijeme da se investira u povjerenje, te iskazana opredijeljenost bankarskog sektora i Vlade da budu konstruktivni partneri na tom planu”, navodi se u saopštenju.

Spajić je kazao da će Vlada sa posebnom pažnjom adresirati izazove i posvećeno raditi na njihovom prevazilaženju kako bi se unaprijedila investiciona i poslovna klima u Crnoj Gori uz punu posvećenost odgovornom fiskalnom upravljanju.

On je, govoreći o planovima za naredni period, istakao da će Vlada raditi na smanjenju tekuće potrošnje i povećanju kapitalnih investicija kojima se stvaraju uslovi za dugoročno održiv ekonomski rast.

Na sastanku je, kako su kazali iz Vlade, bilo riječi o mogućnostima za podršku bankarskog sektora aktivnostima Vlade.

“Iskazana je spremnost za formiranje Savjeta za odnos sa biznis zajednicom kao platforme za dalju saradnju i jačanje partnerskog odnosa privrede i države”, navodi se u saopštenju.

