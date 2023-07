Banka Francuske zainteresovana za unapređenje saradnje sa CBCG

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Banka Francuske veoma je zainteresovana za unapređenje bilateralno-tehničke saradnje sa Centralnom bankom (CBCG), saopštio je njen predstavnik i direktor Instituta za bankarstvo i finansije, Jean-Luc Quemard

„Imajući u vidu da je Crna Gora zemlja kandidat za ulazak u EU, Banka Francuske je veoma zainteresovana za unapređenje bilateralno-tehničke saradnje sa vašom institucijom“, rekao je Quemard na sastanku sa predstavnicima CBCG.

On je dodao da je posjeta predstavnika Banke Francuske organizovana sa ciljem sagledavanja modaliteta buduće saradnje između dvije instutucije.

Guverner CBCG Radoje Žugić predstavio je sagovornicima ekonomsku situaciju u Crnoj Gori, sa posebnim akcentom na bankarski sistem, kao i aktivnosti koje Centralna banka preduzima na planu približavanja Crne Gore EU.

Žugić je naveo da su za CBCG posebno važne oblasti supervizije, platnog sistema, i sprečavanja pranja novca.

Predstavnici Banke Francuske i CBCG razgovaraće, kako je najavljeno, o konkretnim predlozima za uspostavljanje i jačanje saradnje u narednom periodu.

