Napad na advokata u Osnovnom sudu Berane

Podgorica, (MINA) – Advokat Aleksandar Simonović teško je povrijeđen u napadu koji se danas dogodio u hodniku beranskog Osnovnog suda, saopšteno je iz Advokatske komore.

Navodi se da je Simonović napadnut oko 11 sati, nakon okončane rasprave, kada su ga osobe sa suprotne strane u postupku fizički napale i teško povrijedile.

“Ovim putem najoštrije osuđujemo postupanje pomenutih osoba”, poručili su iz Advokatske komore.

Oni su istakli da je napad na Simonovića, napad na advokatsku profesiju i na njenu nezavisnost i samostalnost, slobodnu misao i profesionalnost.

“Pa kod prednjeg, a cijeneći činjenicu da advokatura predstavlja jedan od stubova pravosuđa, smatramo da je izvršeno krivično djelo, posebno teško, uzimajući u obzir okolnosti i mjesto gdje je izvršeno”, navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, radi se o advokatu koji je napadanut isključivo i jedino zato što je učešćem u postupku štitio interese svog klijenta, odnosno profesionalno obavljao djelatnost kojom se bavi.

Iz Advokatske komore su apelovali na nadležne državne organe da preduzmu sve mjere i radnje, radi privođenja aktera napada na Simonovića pravdi.

“Čime bi se apsolutno ostvario i smisao specijalne prevencije, kao i smisao generalne prevencije, kako ubuduće u konkretnom slučaju i u svim drugim slučajevima ne bi dolazilo do ovako nemilih događaja”, objasnili su iz Advokatske komore.

Oni su ukazali na činjenicu da se takvi događaju ponavljaju, kao i da je to potvrda pritisaka kojima su advokati gotovo svakodnevno izloženi.

“Crnogorski advokati cijene da je obaveza državnih organa da, u okviru svojih nadležnosti, preduzmu sve mjere i radnje kako bi advokati bez pritisaka i straha za svoju bezbjednost, nesmetano mogli obavljati advokatsku djelatnost”, poručili su iz Advokatske komore.

Iz tog udruženja su kazali da će preduzeti sve aktivnosti, u skladu sa svojim nadležnostima, u cilju zaštite interesa Simonovića.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS