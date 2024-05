Milatović: Članstvo Crne Gore u NATO-u doprinosi jačanju vladavine prava i nezavisnosti institucija

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u NATO-u značajno doprinosi jačanju vladavine prava i nezavisnosti institucija, poručio je predsjednik Jakov Milatović, navodeći da je, u svijetlu sve većih bezbjednosnih izazova, uticaj Alijanse sada važniji nego ikad.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Milatović je to kazao tokom radne posjete Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), u okviru koje je, kao najmlađi šef države članice Alijanse, otvorio NATO samit mladih u Majamiju.

“Kao najmlađi predsjednik NATO članice, ponosan sam što predstavljam novu generaciju političara na Zapadnom Balkanu i Crnu Goru, državu koja je napravila značajne korake u demokratskom sazrijevanju”, istakao je Milatović.

On je ukazao na istorijat i geopolitički uticaj Alijanse, podsjećajući da je, uprkos izazovima koji su postojali u prethodnih 75 godina, ostao jedna od najrelevantnijih organizacija.

Prema riječima Mialtovića, u svijetlu sve većih bezbjednosnih izazova, uticaj NATO-a je danas važniji nego ikad.

Kako je istakao, značaj NATO-a ne ogleda se samo za globalnu bezbjednost, već i za odgovor na hibridne prijetnje i dezinformacije.

“Jačanje kredibiliteta NATO članstva je jedan od ključnih prioriteta Crne Gore i nalazi se u samom vrhu moje agende. Članstvo Crne Gore u NATO doprinijelo je jačanju naše geopolitičke pozicije, ali i unaprijeđenju demokratizacije, vladavine prava i izgradnji nezavisnih institucija”, naveo je Milatović.

On je dodao da je podrška zemalja članica značajna za ostvarivanje i drugih vanjskopolitičkih prioriteta, među kojima je, kako je naveo, najvažniji što skorije učlanjenje Crne Gore u Evropsku uniju (EU).

“U dosadašnjem sedmogodišnjem periodu, kao članica NATO-a, potvrdili smo da su jedinstvo i solidardnost temelj evroatlantske zajednice. Takođe, pokazali smo da smo stabilna i posvećena članica Alijanse“, rekao je Milatović.

On je naglasio da članstvo Crne Gore u NATO direktno doprinosi i ekonomiji države kroz jačanje ekonomske stabilnosti, ali i veće prisustvo stranih investicija.

“Danas je Crna Gora sve privlačnija destinacija i za turiste iz razvijenih zapadnih zemalja”, naveo je Milatović.

Kako je saopšteno iz Milatovićevog kabineta, generalni sekretar NATO-a Jans Stoltenberg kazao je da se NATO suočava sa mnogobrojnim izazovima.

“Zato je važno da se države članice zajedno odupru svim prijetnjama i izazovima. Bez zajedničke sigurnosti nećemo moći ni da se suočimo sa ostalim izazovima poput klimatskih promjena, siromašta i ekonomske nestabilnosti”, kazao je Stoltenberg.

On je poručio da je NATO najsnažniji i najuspješniji savez u istoriji, kao i da, kao takav, najviše doprinosi globalnom miru i sigurnosti.

U saopštenju se dodaje da se ovogodišnji samit se organizuje povodom 75 godina od osnivanja NATO-a.

“Odlična je platforma za razmjenu mišljenja o nekim od najvažnijih globalnih izazova, ali i prilika da Crna Gora dodatno afirmiše članstvo i ojača svoj kredibilitet”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS